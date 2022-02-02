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Doğu Karadeniz'den Türk cumhuriyetlerine geçen yıl 31,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika

Doğu Karadeniz'den Türk cumhuriyetlerine geçen yıl 31,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı

02.02.2022 15:17
Doğu Karadeniz'den Türk cumhuriyetlerine geçen yıl 31,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Doğu Karadeniz'de yer alan Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den Türk cumhuriyetlerine geçen yıl yapılan ihracat yüzde 8 artarak 31,8 milyon dolara çıktı.

Doğu Karadeniz'de yer alan Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den Türk cumhuriyetlerine geçen yıl yapılan ihracat yüzde 8 artarak 31,8 milyon dolara çıktı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Doğu Karadeniz'den geçen yıl Türk Cumhuriyetlerine 39 bin 327 tonluk ihracat gerçekleştirilerek 31 milyon 771 bin 416 dolar gelir sağlandı.

Bölgeden önceki yıl ise 23 bin 562 tonluk ihracat karşılığında 29 milyon 535 bin 476 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece Doğu Karadeniz'den geçen yıl Türk Cumhuriyetlerine yapılan ihracat önceki yıla göre miktarda yüzde 67, değerde de yüzde 8 arttı.

Söz konusu dönemde Azerbaycan, KKTC ve Kazakistan, bölgeden en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu.

Doğu Karadeniz'den Azerbaycan'a geçen yıl 33 bin 421 tonluk ihracat karşılığında 23 milyon 585 bin 178 dolar gelir elde edildi.

Doğu Karadeniz'den geçen yıl KKTC'ye 2 milyon 872 bin 577 dolar, Kazakistan'a da 2 milyon 864 bin 173 dolar ihracat gerçekleştirildi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden Türk cumhuriyetlerine yapılan ihracatın artış trendini sürdürdüğünü, daha fazla ihracat gerçekleştirilmesi için çalışma yürüteceklerini bildirdi.

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Doğu Karadeniz, İhracat, dolar, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'den Türk cumhuriyetlerine geçen yıl 31,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Doğu Karadeniz'den Türk cumhuriyetlerine geçen yıl 31,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı - Son Dakika
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