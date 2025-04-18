Doğu Karadeniz'e 1 Trilyon Lira Yatırım - Son Dakika
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Ekonomi

Doğu Karadeniz'e 1 Trilyon Lira Yatırım

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bölgeye 22 yılda 1 trilyon liralık yatırım yapıldığını açıkladı.

18.04.2025 16:29
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bölgeye 22 yılda yaklaşık 1 trilyon liralık kamu yatırımı doğrudan gerçekleştirilmiştir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

" Ordu, Giresun, Rize ve Tokat'ta katma değerli gıda ürünleri imalatı yatırımlarına ağırlık vereceğiz"

"86 milyar lira bütçeli tarımda gelir artışı programının odağında bölge şartlarına uygun tarımsal üretimin gerçekleştirilmesi, artırılması yer alıyor. Bu başlıkta yürütülecek 17 projeyle bölgenin tarımsal gayrisafi yurtiçi hasılası 130 milyardan 209 milyara yükselecek"

Giresun'da Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma Eylem Planı ve İstişare Toplantısı yapıldı

GİRESUN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne 22 yılda yaklaşık 1 trilyon liralık doğrudan kamu yatırımı yapıldığını belirterek, "2004 yılında bölgeden yapılan ihracat 1.2 milyar dolar iken, 2024 yılı sonu itibarıyla ihracat yaklaşık 6-7 milyar dolara yükselmiştir" dedi.

Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma Eylem Planı ve İstişare Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantıda ekonominin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmak amacıyla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yaklaşımla yürütülen çalışmalara değinen Yılmaz, "Bölgeye 22 yılda yaklaşık 1 trilyon liralık kamu yatırımı doğrudan gerçekleştirilmiştir. 2004 yılında bölgeden yapılan ihracat 1.2 milyar dolar iken, 2024 yılı sonu itibarıyla ihracat yaklaşık 6-7 milyar dolara yükselmiştir. Bölgeyi 2004 yılında 1.2 milyonun üzerinde turist ziyaret ederken, 2023 yılında bu sayı yaklaşık 2,5 kat artarak 2,8 milyonu aşmıştır. Tabiat turizmi için gelenlerin getirisi bugün iki buçuk katı. Yani buraya gelen bir turist, diğer bölgelere gelen iki buçuk turiste denk geliyor. Dolayısıyla burada katma değeri yüksek bir turizmi geliştirmek istedik. Yeni hedefimiz 4.5 milyon turist. Ülkemizin fındık ve çay gibi önemli tarım ürünlerinin üretim merkezlerinden biri olan DOKAP Bölgesi'nde bitkisel üretim alanında tarımsal gelir 2024 yılında 166 milyar lirayı aşmıştır. Yeni dönemdeki hedefimiz 209 milyar dolarlık bir tarımsal hız oluşturmak" ifadelerini kullandı.

Samsun-Sarp demiryolu projesinde çalışmalar başladı

Karadeniz'de Samsun-Sarp demiryolu projesiyle ilgili çalışma başlatıldığını da belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Tüm Türkiye'de artık önceliğimiz demiryolları, demiryollarında da üretim merkezleri ile liman bağlantıları önceliğimizdir. Bunları yaptığımız zaman ekonomimizin, sanayimizin rekabet gücü artmış olacak diye inanıyoruz. Bu bölgemizde de Çorum Delice hızlı tren hattı programa alındı ve yine Samsun-Sarp demiryolu projeleri ile ilgili çalışmalara başlanmış durumda. Proje çalışmaları, dolayısıyla demiryolu konuları üzerinde önümüzdeki yıllarda daha fazla duracağız. Mavi vatanımız mavi kalkınma, burada da deniz ve kıyı ekonomisini yine sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde koruyarak rekabet gücünü arttırmayı hedefliyoruz. Birçok kaynağımızda enerji bağımsızlığımızı, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı çok önemli görüyoruz. Yenilenebilir enerjide özellikle yapacağımız hamlelerle bunu çok daha ileriye taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Yatırım programlarında tarım ve turizm ön planda

Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma Eylem Planı kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, "Türkiye'nin yeşil kuşağı Karadeniz üreticilerimizin refah seviyesini yükselttik. Bitkisel üretim altyapısının geliştirilmesi programında 8 bin 800 dekar alanda kapama meyve bahçesi, 120 dekar alanda sera ve 6 soğuk hava deposu kurulumu gerçekleştirildi. Bölgenin en büyük zenginliklerinden biri olan bitki çeşitliliğini yüksek karma değer sağlayan tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ile değerlendirdik ve tamamladık. Bölgemizin imza projelerinden Yeşil Yol Projesi kapsamında bugüne kadar bin 510 kilometre uzunluğunda yolu üst yapıya kavuşturduk. Türkiye'nin yeşil kuşağı olarak adlandırdığımız bölgede sürdürülebilir turizm destinasyon alanları oluşturmak üzere 134 dekar büyüklüğünde 74 turizm alanında planlama ve altyapı çalışmalarını destekleyerek ülke ekonomisine kazandırdık. Ordu, Giresun, Rize ve Tokat'ı rekabet düğmesi iller kategorisinde konumlandırdık. Bu 4 ilimizde de katma değerli gıda ürünleri imalatı yatırımlarına ağırlık vereceğiz" diye konuştu.

"Tarımda 17 proje yürütülecek"

Bölgenin turizm ve tarım alanındaki yatırımları hakkında da bilgi veren Bakan Kacır, "Ordu, Giresun ve Rize'de doğa turizmini desteklemeye devam edeceğiz. Bölgemizin çok boyutlu kalkınmasını temin edecek dört dönüşüm programı belirledik. Bu programlardan ilki 31 milyar lira bütçe ile gerçekleştireceğimiz Tarımsal Sulamada Etkin Yönetim Programı. Program doğrultusunda su kaynaklarının verimli kullanımı ve sulanabilir tarım alanlarının payının artırılması amacıyla hayata geçecek projelerle 2028'de bölgenin sulanabilir tarım arazi varlığı 3 milyon dekardan 4 milyon 800 bin dekara çıkacak. 86 milyar lira bütçeli tarımda gelir artışı programının odağında bölge şartlarına uygun tarımsal üretimin gerçekleştirilmesi, artırılması yer alıyor. Bu başlıkta yürütülecek 17 projeyle bölgenin tarımsal gayrisafi yurtiçi hasılası 130 milyardan 209 milyara yükselecek" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Giresun İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

(BY-AB-OK-CC-E)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'e 1 Trilyon Lira Yatırım - Son Dakika

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