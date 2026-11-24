Dolar güne 50,5880 liradan başladı, avro 55,1940 liradan işlem görüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Serbest piyasada güne dolar 50,5880 liradan, avro 55,1940 liradan başladı. Dolar 50,5860 liradan alınıp 50,5880 liradan satılırken avronun alış fiyatı 55,1920, satış fiyatı 55,1940 lira oldu.
İstanbul serbest piyasada dolar 50,5880 liradan, avro 55,1940 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 50,5860 liradan alınan dolar, 50,5880 liradan satılıyor. 55,1920 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,1940 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 50,6040 lira, avronun satış fiyatı ise 55,3710 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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