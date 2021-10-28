Dolar kaç TL? Dolar ne kadar?
28.10.2021 10:59
Dün en düşük 9,4620 ve en yüksek 9,5516 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 9,4979 seviyesinden tamamladı. Merkez Bankası faiz kararı sonrası ani yükselişe geçen dolar, bugün ne kadar? Dolar düşecek mi? Dolar neden artıyor? Canlı dolar takibi!
Bugüne dolar yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,7 artış gösterdi. Dolar neden artıyor?Dolar kuru canlı takip! Serbest piyasa dolar kuru!
DOLAR KAÇ TL?
Son edinilen bilgilere göre, dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,56 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 11,08'den, sterlin ise 13,15'ten alıcı buluyor.
DOLAR DÜŞER Mİ? ANALİST YORUMLARI
Analistler, yatırımcıların küresel çapta şirketlerin 3. çeyreğe ilişkin açıkladıkları finansal sonuçları izlemeye devam ettiğini, merkez bankalarının aksiyonları ile enflasyon gelişmelerine dair haber akışının ise gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, döviz piyasaları açısından ise bir süredir 93,5-94,0 bandında hareket eden dolar endeksinin olası kırılma yönünün önemli olduğunu söyledi. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu ve Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı olmak üzere yoğun haber ve veri gündeminin öne çıktığını kaydetti.
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