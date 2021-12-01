Dolar ne kadar? Euro kaç TL?

Yatırımcılar ve vatandaşlar dalgalanmalar yaşayan doları yakından takip ediyor. Hafta başı yükselişini sürdüren dolar kaç TL? Euro ne kadar? İşte, 1 Aralık güncel döviz kurları.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar alış: 12,9387

Dolar satış: 12,9620

EURO KAÇ TL?

Euro alış:14,6798

Euro satış:14,7062

BANKALARIN DOLAR KURU