Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
01.12.2021 07:46
Haftaya yükselişle başlayan dolar, 1 Aralık Çarşamba günü yükselişine devam etti. Kapanışı 12,8988 lirayla tamamlayan dolar, 12,9387 seviyesinde işlem görüyor. Peki, euro ne kadar? Dolar kaç TL?
Yatırımcılar ve vatandaşlar dalgalanmalar yaşayan doları yakından takip ediyor. Hafta başı yükselişini sürdüren dolar kaç TL? Euro ne kadar? İşte, 1 Aralık güncel döviz kurları.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar alış: 12,9387
Dolar satış: 12,9620
EURO KAÇ TL?
Euro alış:14,6798
Euro satış:14,7062
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