Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,70 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,70 seviyesinden işlem görüyor

27.12.2022 10:59

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,7030 seviyelerinde işlem görüyor. Dün en düşük 18,6858 ve en yüksek 18,7323 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,6860'tan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 18,7030'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 19,9320'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 22,6280'den satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3'lük azalışla 104'ten işlem görürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2'lik artışla 1,0660 seviyesinde hareket ediyor.

HAFTA BOYUNCA DÜŞÜK HACİMLİ VE DALGALI SEYİR BEKLENİYOR

Analistler, Çin'de kısıtlamaların kaldırılması yönündeki haber akışının küresel ölçekte risk iştahını artırdığını ve dolar endeksini baskıladığını belirterek, Noel ve yılbaşı tatilini birleştiren yatırımcılar nedeniyle hafta boyunca döviz piyasalarında düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini söyledi.

Bugün ABD'de dış ticaret dengesi ve toptan eşya stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105'in direnç, 103,4'ün destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,70 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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