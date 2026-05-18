Dolar/TL 45,58'de Başladı

18.05.2026 10:01
Dolar/TL haftaya yükselişle 45,5800'den işlem görmekte, enflasyon endişeleri sürüyor.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 45,5800 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 45,4950'den tamamladı.

Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 45,5800'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 53,0260'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 60,8360'tan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 99,2 seviyesinde seyrediyor.

ABD/İsrail-İran arasında savaşı sona erdirecek somut bir anlaşmaya varılamaması varlık fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Bölgede her an tansiyonun yeniden tırmanabileceği ihtimali fiyatlamaları zorlarken ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili "derhal ve hızlıca harekete geçmeleri" gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

İran'a yönelik sert ifadeler kullanan Trump, "Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman kritik önem taşıyor." dedi.

Hürmüz Boğazı'ndan tanker sevkiyatlarının sağlıklı biçimde sürdürülememesi ve yükselen sigorta maliyetleriyle artan petrol fiyatlarının makroekonomik görünüme yönelik olumsuz etkileri, dünya genelinde açıklanan enflasyon verilerinde belirgin şekilde hissediliyor.

Devam eden enflasyon endişeleriyle ABD'nin 5 ve 10 yıllık tahvil faizleri yaklaşık 16 ayın, 20 ve 30 yıllık tahvil getirileri ise yaklaşık son 3 yılın zirvelerine ulaştı. Cuma günü yüzde 4,59 seviyesine yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni haftada yüzde 4,63'e çıktı.

Analistler, uzun vadeli tahvil getirilerinin kısa vadelilere göre daha fazla yükselmesinin piyasaların artık yapısal olarak daha yüksek enflasyon ve daha yüksek faiz ortamını fiyatlamaya başladığı şeklinde yorumlanabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve işsizlik oranının takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yurt içinde piyasaların kapalı olacağını hatırlattı.

Kaynak: AA

