Dolar/TL'de Yükseliş: 35,6220 Seviyesinde

Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,6220 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışına paralel 35,5670'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 35,6220'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 36,9560'tan, sterlin/TL yüzde 0,4 azalışla 43,7040'tan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,8 azalışla 108,4 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de ikinci kez başkanlık görevini devralan Donald Trump'ın açıklamalarının ardından pozitif seyir öne çıkarken, gelecek dönemde ülkenin önemli ticaret ortaklarıyla başta gümrük tarifeleri olmak üzere yürütülecek ekonomik ve ticari ilişkiler yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD Kongresi'nde dün düzenlenen törende yemin ederek göreve başlayan ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, burada ilk konuşmasını yaptı.

Ekonomi alanında atacağı adımlara değinen Trump, kabine üyelerine rekor düzeydeki enflasyonu yenmek ve fiyatları düşürmek için ellerindeki geniş yetkileri kullanma talimatı vereceğini söyledi.

Trump, ülkenin ticaret sistemini derhal gözden geçirmeye başlayacağını belirterek, "Diğer ülkeleri zenginleştirmek için vatandaşlarımızı vergilendirmek yerine, vatandaşlarımızı zenginleştirmek için yabancı ülkelere tarife uygulayacağız." diye konuştu.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 108 seviyesinin destek, 109 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.