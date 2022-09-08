Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı! 18,24 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı! 18,24 seviyesinden işlem görüyor

08.09.2022 10:54

Dün piyasalardaki kapanışını 18,22 seviyesinden gerçekleştiren dolar/TL yeni güne yükselişle başlamasından sonra piyasalarda 18,24 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 18,22'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından 18,23'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 18,21'den, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 20,96'dan satılıyor. Analistler, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildiğini söyledi.

ECB'nin yüzde 69 ihtimalle tarihte ilk kez 75 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini bildiren analistler, Lagarde ve Powell'ın açıklamalarının piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Dolar endeksi dün 110,8'le son 20 yılın en yükseğini görmesinin ardından gerilerken, şu sıralarda önceki kapanışa paralel 109,8 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksinin dünkü hareketlerine paralel yüzde 1 değer kazanan avro/dolar paritesi ise günü 1 seviyesinin hemen üzerinde tamamlarken, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 0,9985'ten işlem görüyor. Sterlin/dolar paritesi ise dün 1,4053 ile 1985'ten bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından kayıplarını büyük oranda telafi ederek tekrar 1,15'in üzerine çıksa da şu sıralarda 1,1493 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 143,8'le son 24 yılın zirvesinde, dolar/ Güney Kore wonu paritesi de 1.383 ile son 12 yılın en yükseğinde bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 110,7 seviyesinin direnç, 108'in destek olarak öne çıktığını ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı! 18,24 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı! 18,24 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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