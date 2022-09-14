Dolar/TL kuru 18,25 seviyesinde - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar/TL kuru 18,25 seviyesinde

14.09.2022 10:40

Geçtiğimiz gün piyasalardaki kapanışını 18,24 seviyesinden yapan dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından piyasalarda 18,25 seviyesinden satılıyor. İşte küresel piyasalarda son durum...

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 18,24'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise yatay başlamasının ardından 18,25'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 18,20'den, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 21,00'tan satılıyor. ABD'de enflasyonun yıllık yüzde 8,3 ile beklentileri aşmasının ardından dün yüzde 1,6 yükselerek 110'u test eden dolar endeksi bugün 109,6 seviyelerine gerilerken, avro/dolar paritesi de yeniden 1'in altına indi.

75 PUANLIK FAİZ ARTIŞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Analistler, enflasyonist endişeler paralelinde merkez bankalarının tarihi düzeyde faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, bu durumun küresel dolar talebinin artmasına neden olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta, federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimalinin fiyatlanmaya başladığına dikkati çeken analistler, faizlerde en az 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

PİYASALARDA SON DURUM

Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 66 ve yüzde 34 düzeyinde bulunuyor. Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını ifade ederek, döviz piyasalarında oynaklığın bir müddet daha sürebileceğini, teknik açıdan dolar endeksi için 110'un direnç, 107,5'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Altının gram fiyatı 999 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 999 lira seviyesinden işlem görüyor Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL kuru 18,25 seviyesinde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:49 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk yarı finalistler İspanya ve Almanya oldu
10:15 İlermeyen atı yumruklayan zalim seyyar satıcı gözaltında
10:08 Norveç ve İsviçre'den, Cilo Dağı'nın eteklerindeki bala yoğun talep! Kilosu dudak uçuklatıyor
10:08 Türkiye'de sadece onda var! Sivaslı adam klasik otomobiline gözü gibi bakıyor
10:07 MİT'ten PKK kampına operasyon! İki örgüt mensubu yakalandı
09:53 Esenler'de motosikletli magandalar, yolcu almak için duran taksi şoförünü öldüresiye dövdü
09:54 50 askeri şehit olan Azerbaycan, Ermenistan askerlerini Bayraktar SİHA'larla imha etti
09:53 Sosyal konut projesi başvuruları yoğunluğun önüne geçebilmek için TC kimlik numarasına göre kademeli alınacak
09:52 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City peş peşe 3. yenilgisini aldı
09:42 Geçtiğimiz haftalarda Selin Ciğerci'yle 2. kez boşanan Gökhan Çıra, yeni sevgili buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 10:56:54. #1.11#
SON DAKİKA: Dolar/TL kuru 18,25 seviyesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement