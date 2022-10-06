Güne yatay seviyede başlayan Dolar/TL, 18,58'den işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yatay seviyede başlayan Dolar/TL, 18,58'den işlem görüyor

06.10.2022 10:28

Dünü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 18,5768'den tamamlayan dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 18,58 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 18,58 seviyelerinde işlem görüyor. Dün sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 18,5768'den tamamladı.

GÜNE YATAY SEYİRLE BAŞLADI

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 18,5800'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 18,4090'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 21,0890'dan satılıyor. Dolar endeksi dün iki günlük düşüş eğilimini sonlandırmasının ardından yeni günde yüzde 0,1'lik artışla 111 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 0,9910'dan işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde artan resesyon riskine karşın, enflasyonun yükselmeye devam etmesi sebebiyle gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmayı sürdürdüğünü ifade etti.

VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLECEK

ABD Merkez Bankası (Fed) yöneticilerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ve bugün 5 üyenin yapacağı açıklamaların yakından takip edileceğini bildiren analistler, makroekonomik veri gündeminin de yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini söyledi. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 111,5'in direnç, 110'un destek konumunda bulunduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yatay seviyede başlayan Dolar/TL, 18,58'den işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne yatay seviyede başlayan Dolar/TL, 18,58'den işlem görüyor - Son Dakika
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