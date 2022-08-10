Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor

Dün yüzde değer kaybeden dolar/TL günü 17,90'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 17,95'den işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL 18,34'den, sterlin/TL yüzde 0,16 yükselişle 21,70'dem satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 106,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,0210'dan alıcı buluyor.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi, büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.
Bugün ABD'de ayrıca toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105,5'in destek, 107,2'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.
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