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Ekonomi

Dolar/TL Yatay Seyir İzliyor

Dolar/TL, 35,0490 seviyesinden işlem görüyor; Fed'in faiz indirimleri piyasalarda belirsizlik yaratıyor.

19.12.2024 10:16
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Dolar/TL güne yatay başlamasının ardından 35,0490 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 35,0380'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 35,0490'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 36,5160'tan, sterlin/TL yüzde 0,4 artışla 44,1420'den satılıyor.

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine beklenildiği ölçüde devam etmeyebileceği endişelerinin güçlenmesiyle son 2 yılın zirvesi olan 108,1'i test etmesinin ardından, şu sıralarda 108 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, Fed dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine karşın, gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyallerini vermesiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

Dün, Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek politika faizini 4,25-4,50 aralığına çekti. Söz konusu indirim Fed'in bu yıl yaptığı üçüncü indirim oldu.

Banka, federal fon oranına ilişkin tahminini gelecek yıl için yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a yükseltirken, 2025'te faiz indirimlerini yavaşlatacağının sinyalini verdi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği, Fed'in 2025 yılında toplamda 50 baz puan olmak üzere 2 faiz indirim yapabileceğini ortaya koydu.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, İngiltere'de BoE'nin faiz kararı ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 108,5 seviyesinin direnç, 107,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sterlin, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yatay Seyir İzliyor - Son Dakika

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