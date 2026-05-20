Dolar/TL Yatay Seyirle 45,5970 Seviyesinde
Dolar/TL Yatay Seyirle 45,5970 Seviyesinde

20.05.2026 09:53
Dolar/TL, Orta Doğu gerilimleri ve ABD verilerine yönelik yoğun takiple 45,5970 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 45,5970 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 45,5840'tan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.35 itibarıyla dar bantta hareket ederek 45,5970, avro/TL yüzde 0,1 artışla 52,9450 ve sterlin/TL yatay seyirle 61,1090 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi önceki kapanışına yakın seyirle 99,3 seviyesinde seyrediyor. Orta Doğu'daki gerilimlerin piyasalara yönelik zincirleme etkileri varlık fiyatlamalarında daha belirgin hissedilmeye başlandı.

ABD tahvil faizlerindeki sert yükseliş, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin enerji maliyetlerini yüksek tutması ve merkez bankalarının beklenenden daha sıkı kalabileceği tahminleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Bugün gözler ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın bugün açıklayacağı finansal sonuçları ile ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi. Fed'in toplantı tutanaklarında bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller aranacak.

Öte yandan, ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısının görüşmelere açılmasını kabul ederek tasarının önünü açan bir adım attı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Fed'in toplantı tutanakları ve Avro Bölgesinde enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

