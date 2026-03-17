Dolar/TL Yükselişe Geçti

17.03.2026 09:50
Dolar/TL 44,1970 seviyesinde işlem görürken, Orta Doğu'daki gerilimler yatırımcıları etkiliyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,1970 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 44,1680'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,1970'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 50,7570'ten, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 58,7620'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 100 seviyesinde bulunuyor.

Hürmüz Boğazı'nın tekrar geçişlere açılması için yapılan girişimler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki gerilimlerin kısa süre içinde sona erebileceğini söylemesi varlık fiyatları üzerindeki baskıyı bir miktar azalttı.

Yatırımcılar, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin ekonomiye olası etkilerini değerlendirirken ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın alacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri odakta olacak.

Para piyasalarında, Fed'in yarınki kararında politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Fed'e faiz oranlarını hemen düşürmek için özel bir toplantı düzenlemesi gerektiğini ifade ederken faiz indirim taleplerini tekrarladı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de öncü endeks ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tecavüzcülere böyle kucak açtılar Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Kazı ekibi şaştı kaldı 1500 yıllık mozaikteki mesaj herkesi hayrete düşürdü Kazı ekibi şaştı kaldı! 1500 yıllık mozaikteki mesaj herkesi hayrete düşürdü
Savaş planları altüst etmişti Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
Define kazısı Yaptı, çıkanı görünce sevinçten havaya uçtu Define kazısı Yaptı, çıkanı görünce sevinçten havaya uçtu
İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü İstanbul'un göbeğinde kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
Boş kaleye gol atamadı Boş kaleye gol atamadı

10:42
Neredeyse ağlayacaktı Fenerbahçe taraftarından Tedesco’ya özel hediye
Neredeyse ağlayacaktı! Fenerbahçe taraftarından Tedesco'ya özel hediye
10:14
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
09:44
Trump’ın “Alma onuru benim olacak“ dediği Küba karanlığa gömüldü
Trump'ın "Alma onuru benim olacak" dediği Küba karanlığa gömüldü
09:41
Kadir Gecesi Fatih Camii’nde dikkat çeken anlar Kadınlar başörtülerini bıraktı
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı
08:45
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
07:19
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
