Dolar/TL Yükselişe Geçti

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 44,1680'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,1970'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 50,7570'ten, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 58,7620'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 100 seviyesinde bulunuyor.

Hürmüz Boğazı'nın tekrar geçişlere açılması için yapılan girişimler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki gerilimlerin kısa süre içinde sona erebileceğini söylemesi varlık fiyatları üzerindeki baskıyı bir miktar azalttı.

Yatırımcılar, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin ekonomiye olası etkilerini değerlendirirken ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın alacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri odakta olacak.

Para piyasalarında, Fed'in yarınki kararında politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Fed'e faiz oranlarını hemen düşürmek için özel bir toplantı düzenlemesi gerektiğini ifade ederken faiz indirim taleplerini tekrarladı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de öncü endeks ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini belirtti.