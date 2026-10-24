Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika
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Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı

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Altınbaş Holding\'in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı
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İstanbul'da sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında firari olarak aranan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş teslim oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i tutuklanırken Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş da cezaevine gönderilen isimler arasında yer aldı.

NUSRET ALTINBAŞ DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında firari olarak aranan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı
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Altınbaş HoldingİstanbulGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Atın bunuda Eko nun yanına 4 9 Yanıtla
    Barbaros Barbaros:
    salakça yorum yapmışsın. fon isiyley uğraşanların hepsi AKP yanlısı. araştırma yeteneğin varsa zaten görürsün ama ben yanlış kişiye mesaj verdim galiba. 7 3
    yetiskarakoc yetiskarakoc:
    Barbaros Mustafa sarıgül kim Ak partili mi Mustafa sandal kim Ak partilimi,diğerlerinin alnında mı yazıyor Ak partili diye 0 4
  • Zeynep Polat Zeynep Polat:
    Ne kadar açsınız Allah aşkına….! 2 0 Yanıtla
  • 7v8v5v67rx 7v8v5v67rx:
    evet doyumsuzlar 1 0 Yanıtla
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