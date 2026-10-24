Altınbaş Holding\'in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı

Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında firari olarak aranan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş teslim oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i tutuklanırken Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş da cezaevine gönderilen isimler arasında yer aldı.
NUSRET ALTINBAŞ DA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında firari olarak aranan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş'ın gözaltına alındığı öğrenildi.
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