Dolar/TL Yükselişle 43,7470'te

18.02.2026 10:04
Dolar/TL, güne artışla 43,7470'ten işlem görüyor. Fed tutanakları bekleniyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,7470 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,7260'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 43,7470'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 51,8510'dan, sterlin/TL de önceki kapanışın hemen üzerinde 59,3450'den satılıyor.

ABD-İran temaslarının ilerlemesi ve bazı bölgesel gerilimlerin azalması varlık fiyatları üzerindeki stresi bir miktar azaltırken bugün gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonun yavaşladığına ve iş gücü piyasasının soğuduğuna ilişkin sinyaller vermesi Fed'den beklenen güvercin adımların seviyesine yönelik tahmin aralığını bir nebze genişletirken yatırımcılar bugün açıklanacak Fed tutanaklarına odaklandı.

Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikası hakkında daha net bilgi alınmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine haziran ayında gidebileceği tahminleri güçlü kalırken bankanın yıl genelinde ise toplamda 3 faiz indirimi yapabileceği öngörüsü gündeme geldi.

Dolar endeksi, faiz indirimleri beklentilerine rağmen Japon yenindeki zayıflamanın etkisiyle yükseliş eğilimini sürdürüyor. Endeks, yüzde 0,1 artışla 97,2 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ile ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Fed, Son Dakika

