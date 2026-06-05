Dolar/TL Yükselişle 46,08'de

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 46,0850 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,0270'ten tamamladı.

Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 46,0850'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 53,5580'den ve sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 61,9660'tan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 99,3 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da tamamen yatışmayan jeopolitik tansiyon ve teknoloji sektörüne ilişkin gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir etkinliğin ardından dış politika ve İran gündemine ilişkin yaptığı değerlendirmede anlaşma yapmak için İran lideri Mücteba Hamaney ile görüşebileceğini belirterek, "Onunla tanışmaktan onur duyarım. Bir anlaşmaya varabilir miyiz bunu görmek isterim." dedi.

Orta Doğu'daki risklerin ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik değerlendirmeler sürerken, gözler ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Para politikası cephesinde de ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları yakından takip ediliyor. Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid merkez bankasının önündeki seçeneğin sabırlı olup faiz oranlarını sabit tutmak ile hedefin üzerinde seyreden enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faizleri artırmak arasında olduğunu ifade etti.

Öte yandan yurt içinde enflasyon verisi yatırımcıların odağında olacak.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 1,65 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,65) nisanda yüzde 32,37 olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 32,53'e çıkacağı tahmin ediliyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,40 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, Avro Bölgesi'nde büyümenin takip edileceğini belirtti.