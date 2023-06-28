Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Dolar/TL Yükselişle Başladı

28.06.2023 13:25

Güne yükselişle başlayan dolar, 26,0580 liradan satılıyor. Euro 28,5370 lira, sterlin ise 33,1210 lira seviyelerinde seyrediyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,0580 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 28,5370'ten, sterlin ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 33,1210'dan satılıyor.

PİYALASARDA SON DURUM

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 26,0194'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 26,0580'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 28,5370'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 33,1210'dan satılıyor. Dün dolar endeksi günü yüzde 0,3 azalışla 102,5 seviyesinden tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 102,6 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,0950 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürdüğünü söyledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in temmuz toplantısında politika faizini yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan artıracağının öngörüldüğünü anımsatan analistler, bu hafta açıklanacak verilerin yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi. Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 104 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • alos : DÜNYANIN EN İYİ DEĞER KAZANDIRDIĞIMIZ PARASI. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika


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