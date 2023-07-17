Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Dolar/TL Yükselişle Başladı

17.07.2023 10:17

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 26,2520 seviyelerinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 26,1923'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 26,2520'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 29,4880'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 34,3420'den satılıyor. Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,2 artışla üst üste 6 işlem günü yaşanan düşüşünü sonlandıran dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 99,9 seviyesinde bulunuyor. Bugün yükseliş eğilimini üst üste 8. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi ise şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,1240'ta seyrediyor. Analistler, enflasyon ve resesyon endişesinin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiğini belirterek, bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti. Resesyon kaygılarının, Çin ekonomisinin beklentilerin altında büyüme göstermesinin ardından tekrar gündeme geldiğini aktaran analistler, bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler ve merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağının tahmin edildiğini söyledi. Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 99 ve 98'in destek, 101 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.

Dolar/TL kurundaki yükseliş ivmesi devam ediyor. Yeni haftaın ilk işlem gününde 26,25'i aşan Dolar/TL yeni rekor seviyeyi gördü. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 26,1923'ten tamamladı.

KURDAKİ SON DURUM

Yeni haftaya da yükselişle başlayan Dolar/TL,ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 26,2520'den işlem görerek haftaya rekorla başladı. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 29,4880'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 34,3420'den satılıyor. Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,2 artışla üst üste 6 işlem günü yaşanan düşüşünü sonlandıran dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 99,9 seviyesinde bulunuyor. Bugün yükseliş eğilimini üst üste 8. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi ise şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,1240'ta seyrediyor.

ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, enflasyon ve resesyon endişesinin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiğini belirterek, bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Resesyon kaygılarının, Çin ekonomisinin beklentilerin altında büyüme göstermesinin ardından tekrar gündeme geldiğini aktaran analistler, bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler ve merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağının tahmin edildiğini söyledi.Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 99 ve 98'in destek, 101 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.

Kaynak: AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika


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