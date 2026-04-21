Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,8689'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,8950'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 52,9300'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 60,8020'den satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üstünde 98,1 seviyesinde seyrediyor.

ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı jeopolitik risklerden kaynaklı belirsizlikler devam ederken İran'ın İslamabad'da ABD ile müzakerelere katılabileceğine dair umutların artmasıyla yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesiyle dolar endeksinde yatay bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de perakende satışlar ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini belirtti.