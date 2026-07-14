Dolar/TL Yükselişte: 47,0370 Seviyesinde

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,0370 seviyesinde bulunuyor.

Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 47,0155'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 47,0370 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 53,5780'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 62,8530'dan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bölgede çatışmaların yeniden artması petrol tedarikine ilişkin endişeleri körükleyerek dünya genelinde enflasyonist baskıların yeniden canlanmasına yol açtı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artışı yapabileceğine kesin gözüyle bakılmaya başlanırken, bankanın ilave bir faiz artırımına daha gidebileceği beklentileri kuvvetlendi.

Söz konusu gelişmeler eşliğinde ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30'a çıkarak 19 Şubat 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Dolar endeksi de Fed'in olası şahin adımlarına yönelik tahminlerin artmasıyla dün yüzde 0,3 artışla 101,3 seviyesine ulaştı. Endeks yeni işlem gününde ise yüzde 0,1 düşüşle 101,2'de bulunuyor.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi piyasaların odağında bulunuyor. Son bir aylık dönemde petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrası aylık bazda ABD'de TÜFE'nin değişim göstermesi beklenmiyor.

Söz konusu veri Fed'e ilişkin faiz beklentilerinin şekillenmesi açısından yakından takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verisi başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının takip edileceğini belirtti.