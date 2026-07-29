Dolar ve Euro Fiyatları Güne Yükselişle Başladı
Dolar 47,3990 TL, Euro 54,0740 TL'den işlem görüyor. Önceki kapanışta daha düşüktü.
Dolar 47,3990 liradan, euro ise 54,0740 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 47,3970 liradan alınan dolar 47,3990 liradan, 54,0720 liradan alınan euro ise 54,0740 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 47,37 liradan, euro ise 53,91 liradan satılmıştı.
Kaynak: İHA
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