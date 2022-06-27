Dolardaki düşüş yüzde 4'ü aştı

Dolardaki düşüşe bağlı olarak altın fiyatlarında da geri çekilme yaşanıyor. Gram altın 992 liradan 950 liraya kadar geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ticari kredilere yönelik yeni bir düzenleme açıklamasıyla döviz kurlarında sert düşüşler yaşanıyor. Dolar/TL paritesinde günlük düşüş yüzde 4'ü aştı. Parite 17,07 lira seviyesinden 16,08 liraya geriledi. Euro ise 17,87 liradan 17,05 lira seviyesine düştü.

Kaynak: İHA

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