Dolardaki düşüş yüzde 4'ü aştı - Son Dakika
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Dolardaki düşüş yüzde 4'ü aştı

27.06.2022 09:22
Dolardaki düşüş yüzde 4'ü aştı

BDDK'nın ticari kredilere yönelik yeni açıklamasıyla döviz kurlarında sert düşüşler sürüyor.

BDDK'nın ticari kredilere yönelik yeni açıklamasıyla döviz kurlarında sert düşüşler sürüyor. Dolar/TL paritesi yüzde 4 düşerek 16,08 lira seviyesini gördü. Euro ise 17,05 seviyesine geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ticari kredilere yönelik yeni bir düzenleme açıklamasıyla döviz kurlarında sert düşüşler yaşanıyor. Dolar/TL paritesinde günlük düşüş yüzde 4'ü aştı. Parite 17,07 lira seviyesinden 16,08 liraya geriledi. Euro ise 17,87 liradan 17,05 lira seviyesine düştü.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 3'Ü GEÇTİ

Dolardaki düşüşe bağlı olarak altın fiyatlarında da geri çekilme yaşanıyor. Gram altın 992 liradan 950 liraya kadar geriledi.

(İHA)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolardaki düşüş yüzde 4'ü aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolardaki düşüş yüzde 4'ü aştı - Son Dakika
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