Kayısıyı don vurunca sebze ektiler, bu sefer de dolu vurdu - Son Dakika
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Kayısıyı don vurunca sebze ektiler, bu sefer de dolu vurdu

15.06.2022 16:19

Kayısıyı don vurunca sebze ektiler, bu sefer de dolu vurduMALATYA Malatya'da etkili olan dolu yağışı sonrası yüzlerce dönüm ekili alandaki sebzeler zarar gördü.

Kayısıyı don vurunca sebze ektiler, bu sefer de dolu vurdu

MALATYA Malatya'da etkili olan dolu yağışı sonrası yüzlerce dönüm ekili alandaki sebzeler zarar gördü. Kayısıları don nedeniyle zarar gören çiftçiler, ektikleri tarım alanındaki sebzelerinde bu sefer de dolu yağışı ile zarar görünce mağduriyet yaşadılar.

Malatya'da dün yaşanan sağanak yağış ile birlikte yaşanan dolu yağışı yüzlerce dönüm ekili alanda büyük çapta maddi hasara yol açtı. Battalgazi ilçesine bağlı Hasırcılar mahallesinde sera alanlarında ki sedirler dolu yağışı ile birlikte zarara uğradı. Çiçek ve meyve döneminde olan sedirler, sağanak yağış ve dolu ile birlikte hasar aldı.

Geçtiğimiz aylarda kentte yaşanan dolu hadisesi nedeniyle kayısıları yanan üreticiler, alternatif ürünlere yönelerek arazilerinde sedir ekerek meyve ve sebze üretimine geçti. Ancak kentte dün etkili olan sağanak yağış ve sonrası gelen dolu ile birlikte mağdur oldular. Önce don sonra dolu afetlerinden etkilenen Battalgazili çiftçiler, devletten gelecek bir destek beklerken, zararlarının büyük olduklarını söylediler.

Yarımcahan Mahallesi Muhtarı Nafiz Sayın, ilçede birçok tarım alanında dolu yağışının ekili alanlara zarar verdiğini belirterek, "Don afetinden sonra üreticilerimiz alternatif olarak sedir ekimleri yaptılar. Ancak dün yaşanan dolu ile birlikte buralarda büyük zarar gördü" diye konuştu.

Kayısıyı don vurunca sebze ektiler, bu sefer de dolu vurdu
Kayısıyı don vurunca sebze ektiler, bu sefer de dolu vurdu
Kayısıyı don vurunca sebze ektiler, bu sefer de dolu vurdu
Kayısıyı don vurunca sebze ektiler, bu sefer de dolu vurdu
Kayısıyı don vurunca sebze ektiler, bu sefer de dolu vurdu
Kayısıyı don vurunca sebze ektiler, bu sefer de dolu vurdu
Kayısıyı don vurunca sebze ektiler, bu sefer de dolu vurdu
Kayısıyı don vurunca sebze ektiler, bu sefer de dolu vurdu
Kayısıyı don vurunca sebze ektiler, bu sefer de dolu vurdu

YORUMLAR
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Kayısıyı bu kez dolu vurdu Kayısıyı bu kez dolu vurdu Sağanak yağış ve dolu tarım arazilerini vurdu Sağanak yağış ve dolu tarım arazilerini vurdu
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayısıyı don vurunca sebze ektiler, bu sefer de dolu vurdu - Son Dakika

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