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DOSABSİAD Başkanı Çevikel: "Yatırımların rotası güven ortamıdır" - Son Dakika

DOSABSİAD Başkanı Çevikel: "Yatırımların rotası güven ortamıdır"

30.12.2021 09:41
DOSABSİAD Başkanı Çevikel: "Yatırımların rotası güven ortamıdır"

2021'de sanayicinin girdi maliyetlerinin rekor yükseliş kaydettiğini belirten DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, 2022'de toparlanmanın yolunun güven ortamının sağlanmasından geçeceğini söyledi.

2021'de sanayicinin girdi maliyetlerinin rekor yükseliş kaydettiğini belirten DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, 2022'de toparlanmanın yolunun güven ortamının sağlanmasından geçeceğini söyledi. Çevikel, Avrupa'da peş peşe alınan kısıtlama kararlarına da dikkati çekti.

Pandeminin hasarlarını onarma çabalarıyla geçen 2021'de kur ve enflasyondaki yüksek artışın belirsizlik noktasında endişelere yol açtığını ifade eden Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, yüksek enflasyona karşı atılacak adımlarla birlikte güven ortamının sağlanmasının yatırımlar için cesaretlendirici olacağını söyledi.

2021'in pandeminin yol açtığı hasarları azaltmak ve ekonomik toparlanmak için çaba göstermekle geçtiğini kaydeden DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "İş dünyasının üstün gayretiyle Türkiye ekonomisi, dünyanın geçirdiği en zorlu sınavlardan olan pandemide zorluklara rağmen kayda değer bir performans sergiledi. Bu süreçte üretime çok kısa bir süre ara vererek pazarlardaki fırsatları iyi değerlendirme ve kendimizi gösterme şansını yakalayarak ülke ekonomisine koyduğumuz katkıyı her geçen gün artırdık. Bu yılın büyüme rakamları, özellikle ihracatçıların yakaladığı başarıyı ve kalkınma adına üstlendiği misyonu nasıl layığıyla taşıdığını gözler önüne seriyor. 2021, ayrıca yeşil dönüşüm konusunun gündemin en önemli başlıkları arasında yer aldığı bir yıl olarak da hatırlanacak. Yeşil ve dijital dönüşüm çalışmalarının hızlandığı bir yıl oldu. Bu anlamda atmamız gereken adımların belirlendiği ve yol haritasının da çizildiği yıl olan 2021'i üretimde farklı bir bakış açısı kazanarak geride bırakıyoruz" dedi.

Avrupa'daki kısıtlamalara dikkat

2022'de ekonomideki zorluklarla birlikte değişim rüzgarının çok daha sert hissedileceğini de dile getiren Nilüfer Çevikel, "Üretim maliyetlerinin, kurların ve enflasyonun her geçen gün artması, doğal olarak öngörüde bulunmamızı zorlaştırıyor. Sağlıklı hesap yapamamak ve ileriye dönük tahminlerde bulunamamak, sanayici için olumsuz iklim oluşturur. Bu anlamda ekonomi yönetiminin, etkin mücadele yöntemleri ile piyasalarda güven mekanizmasını desteklemesi hayati önem taşıyor. İş dünyası olarak bu alanda atılacak adımları bekliyoruz. Tedarik darboğazıyla zaten hız kesen küresel ekonomideki iyileşmenin gerek pandemide ortaya çıkan yeni varyantlar, gerekse uluslararası ilişkilerde patlak veren yeni krizlerle tehdit altında olduğunu bilmeliyiz. Batıda yeni karantina ve kısıtlamaların devreye girdiği bir dönemde, üreticimizin sırtındaki enerji başta olmak üzere ciddi ağırlık oluşturan yüklerin azaltılması için destek paketleri güncellenerek hayata geçirilmelidir. Diğer ülkelerin düştüğü dezavantajlı konum, ihracatçılarımız için yeni fırsat kapılarını ardına kadar aralayabilir" ifadelerini kullandı. - BURSA

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Organize Sanayi Bölgesi, Togo Cumhuriyeti, geri dönüşüm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DOSABSİAD Başkanı Çevikel: 'Yatırımların rotası güven ortamıdır' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: DOSABSİAD Başkanı Çevikel: "Yatırımların rotası güven ortamıdır" - Son Dakika
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