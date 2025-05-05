Döviz Kurları Haftaya Yükselişle Başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 38,5810 liradan, avro 43,7590 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 38,5790 liradan alınan dolar, 38,5810 liradan satılıyor. 43,7570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,7590 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 38,5550 lira, avronun satış fiyatı ise 43,8730 lira olmuştu.
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