Dövizle ödeme yasağı kaldırıldı, yeni düzenleme yayımlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Dövizle ödeme yasağı kaldırıldı, yeni düzenleme yayımlandı

Dövizle ödeme yasağı kaldırıldı, yeni düzenleme yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımladı. Yapılan düzenleme ile dövizle ödeme yasağının uygulanma esasları yeniden düzenlendi. Tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu kaldırıldı. Dövizle ödeme yapılabilecek alanlar ise kısıtlı olarak belirlendi.

28.02.2024 08:25
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile dövizle ödeme yasağının uygulanma esasları yeniden düzenlendi. Buna göre, tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu kaldırıldı.

Düzenlemede yer alan 6 maddedeki hallerle geçmişe dönük yükümlülükler dövizle yerine getirilebilecek. Dövizle ödeme yapılabilecek alanlar ise,

-Döviz cinsinden kıymetli evraklar

-19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar

-Borsada döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden alım-satım işlemleri

-Dış Ticaret Sermaye Şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar

-Antrepolar ve geçici depolama alanlarının ödeme yükümlülükleri

-Serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösteren firmaların mal teslimi

şeklinde sıralandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dövizle ödeme yasağı kaldırıldı, yeni düzenleme yayımlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dövizle ödeme yasağı kaldırıldı, yeni düzenleme yayımlandı - Son Dakika
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