DPÜ'den Lavanta Yağı Hasadı - Son Dakika
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Ekonomi

DPÜ'den Lavanta Yağı Hasadı

DPÜ\'den Lavanta Yağı Hasadı

Dumlupınar Üniversitesi, lavantaları hasad ederek yağını çıkararak ekonomik katkı sağlamayı hedefliyor.

21.09.2024 18:35
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Yerleşkesinde 2022 yılından itibaren kampüs bahçe düzenleme çalışmaları kapsamında yetiştirilen lavantaların 2024 yılında hasadı yapılarak yağı çıkarıldı.

Eylül ayı başında biçilen lavantalar DPÜ Kimyasal Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bulunan distilasyon cihazında işleme sokularak yağları çıkarıldı. Distilasyon cihazında içinde sıcak buhar geçirilen lavantaların, buharın yoğuşturulması ve su ile ayrışması sonucunda yağı alınıyor. Merkez yetkilisi Prof. Dr. Cengiz Yenikaya Kütahya'da lavanta yetiştiren üreticilerin lavantaların yağlarının çıkartılmasında hizmet verdiklerini ve bu tip ürünler üzerinde daha ileri araştırmalar yapacaklarını belirtti.

DPÜ Tavşanlı MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik yaptığı açıklamasında Tavşanlı yerleşkesinde oluşturdukları lavanta bahçesinin kampüse görsel bir güzellik katmasının yanı sıra yağını da çıkartarak ekonomik açıdan okullarına gelir elde etmeyi amaçladıklarını belirtti. Isparta, Burdur, Denizli gibi illerimizde daha yoğun lavanta ekildiğini belirten Prof. Dr. Çelik, Kütahya'da yetiştirilen lavantaların iklimsel nedenlerle daha geç hasat edildiğini ve görsel güzelliklerini daha uzun süre sunduklarını belirtti. Çelik ayrıca, elde ettikleri lavanta yağlarının analizleri sonunda, lavanta yağının baş ağrısı, kas ve eklem ağrılarını hafifleten, kaygı ve depresyon tedavisinde yatıştırıcı etki yapan, akne, yara izi, egzama, sedef gibi cilt sorunlarını tedavi edici, böcek ısırmaları, yanık ve kesik kaynaklı yaraları iyileştiren ve uyku kalitesini artıran bileşenler içerdiği belirterek Kütahya Vefa Hastanesi doktorlarından Dr. Abdullah Ayaz ile lavanta yağlarının psikiyatrik tedavilerde kullanımı konusunda işbirliği yaptıklarını belirtti. DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Arif Özgür yağ çıkarma işlemini yerinde izleyip bilgi aldılar. Ziyaretlerinden dolayı Rektör Yardımcısına teşekkür eden Tavşanlı MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, ayrıca DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'a çalışmalarında kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti ve Prof. Dr. Kızıltoprak'ın üniversiteye gösterdiği misyon çerçevesinde, her alanda bölgenin ve ülkenin gelişmesine katkı sağlanmasının öncelikli amaçlarından olduğunu belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tavşanlı, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DPÜ'den Lavanta Yağı Hasadı - Son Dakika

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