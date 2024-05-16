DTO Başkanı Uğur Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'na katıldı ve bakanları ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'na katıldı ve bakanları ziyaret etti

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, TOBB Genel Kurulu\'na katıldı ve bakanları ziyaret etti

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'na katılarak Denizli iş dünyasının istek ve beklentilerini iletti. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ve Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'i ziyaret etti.

16.05.2024 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, beraberinde kişilik bir heyetle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 80'inci Genel Kuruluna katıldı. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen'i ve Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'i makamlarında ziyaret etti. Denizli iş dünyası ile sektörlerin ve üyelerinin istek ve beklentilerini iletti.

İlk gününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ında teşrif ettikleri TOBB'un 80'inci Genel Kurulu, başkentte gerçekleştirildi. Genel kurulun başında TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni vardı. Genel kurula katılmak üzere Ankara'da bulunan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, beraberinde DTO'nun TOBB delegeleri Bayram Ali Çoban, Engin Boyacı, Cevdet Çiftçi, Yavuz Aki, Haluk Lenger, Soner Yıldız, Öztürk Taştan, Halil Öztürk, Seda Güçlü Ağaç, Hamdi Yılmazlı, Kasım Karakaş, Mehmet Güney, Faik Müftüler ve Kıvanç Mazı ile törende yer aldı. TOBB delegeliğinde 10'uncu yılını tamamlayan DTO Genel Kurul Delegesi Yavuz Aki ile DTO Meclis Üyesi Haluk Lenger, belgelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

İlk kutlayan Başkan Erdoğan oldu

Başkan Erdoğan, her iki ismi de törenin hemen ardından bizzat kutladı. Erdoğan, belgelerini alan Lenger ile Aki'ye "Sizlerle gurur duyuyoruz. Paha biçilemez emeklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. El birliğiyle Denizli'miz, sektörlerimiz ve Denizli Ticaret Odamız ile üyelerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye seslendi.

Bakan Yardımcısı Gürgen'i ziyaret ettiler

Başkan Erdoğan, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve Geri Dönüşümcüler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı sanayici İmdat Aday'ın da yer aldığı bir heyetle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen'i makamında ziyaret ederek Denizli iş dünyasının yeni sanayi siteleri beklentisini iletti, sektörlerin içinde bulunduğu durumu istişare etti. Daha sonra da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ile görüştü. Denizli iş dünyasının beklentilerini ileterek sektörleri istişare etti. Başkan Erdoğan, ziyaretlerle ilgili olarak "Her ikisine de ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz. Üyelerimizin ve Denizli'mizin alanlarıyla ilgili konularını ele aldık, görüşme imkanı yakaladık. Bizlere yansıtılan başlıkları kendilerine aktardık ve yardımlarını istedik" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, İklim Değişikliği, Vedad Gürgen, Türkiye, Denizli, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DTO Başkanı Uğur Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'na katıldı ve bakanları ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:32:45. #1.13#
SON DAKİKA: DTO Başkanı Uğur Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'na katıldı ve bakanları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement