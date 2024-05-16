DTO Başkanı Uğur Erdoğan, TOBB Genel Kurulu\'na katıldı ve bakanları ziyaret etti

Ekonomi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, beraberinde kişilik bir heyetle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 80'inci Genel Kuruluna katıldı. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen'i ve Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'i makamlarında ziyaret etti. Denizli iş dünyası ile sektörlerin ve üyelerinin istek ve beklentilerini iletti.

İlk gününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ında teşrif ettikleri TOBB'un 80'inci Genel Kurulu, başkentte gerçekleştirildi. Genel kurulun başında TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni vardı. Genel kurula katılmak üzere Ankara'da bulunan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, beraberinde DTO'nun TOBB delegeleri Bayram Ali Çoban, Engin Boyacı, Cevdet Çiftçi, Yavuz Aki, Haluk Lenger, Soner Yıldız, Öztürk Taştan, Halil Öztürk, Seda Güçlü Ağaç, Hamdi Yılmazlı, Kasım Karakaş, Mehmet Güney, Faik Müftüler ve Kıvanç Mazı ile törende yer aldı. TOBB delegeliğinde 10'uncu yılını tamamlayan DTO Genel Kurul Delegesi Yavuz Aki ile DTO Meclis Üyesi Haluk Lenger, belgelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

İlk kutlayan Başkan Erdoğan oldu

Başkan Erdoğan, her iki ismi de törenin hemen ardından bizzat kutladı. Erdoğan, belgelerini alan Lenger ile Aki'ye "Sizlerle gurur duyuyoruz. Paha biçilemez emeklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. El birliğiyle Denizli'miz, sektörlerimiz ve Denizli Ticaret Odamız ile üyelerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye seslendi.

Bakan Yardımcısı Gürgen'i ziyaret ettiler

Başkan Erdoğan, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve Geri Dönüşümcüler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı sanayici İmdat Aday'ın da yer aldığı bir heyetle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen'i makamında ziyaret ederek Denizli iş dünyasının yeni sanayi siteleri beklentisini iletti, sektörlerin içinde bulunduğu durumu istişare etti. Daha sonra da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ile görüştü. Denizli iş dünyasının beklentilerini ileterek sektörleri istişare etti. Başkan Erdoğan, ziyaretlerle ilgili olarak "Her ikisine de ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz. Üyelerimizin ve Denizli'mizin alanlarıyla ilgili konularını ele aldık, görüşme imkanı yakaladık. Bizlere yansıtılan başlıkları kendilerine aktardık ve yardımlarını istedik" dedi. - DENİZLİ