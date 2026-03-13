Dubai'deki Türk Yolcular Türkiye'ye Getirildi - Son Dakika
Dubai'deki Türk Yolcular Türkiye'ye Getirildi

Dubai'deki Türk Yolcular Türkiye'ye Getirildi
13.03.2026 13:59
Tatilde mahsur kalan Türk yolcular, özel uçuşla Türkiye'ye tahliye edildi; konaklama masrafları karşılandı.

TATİLSEPETİ Yurt Dışı Otel ve Tur Direktörü İbrahim Cenk Okumuş, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrası uçuş kısıtlamaları nedeniyle Dubai'de mahsur kalan Türk yolcularını, organize ettikleri özel uçuşla Türkiye'ye getirdiklerini söyledi. Okumuş, yolcuların konaklama ve transfer masraflarını da üstlendiklerini dile getirdi.

İbrahim Cenk Okumuş, uçuş kısıtlamalarının başlamasıyla yolcuların bölgeden ayrılamadığını belirterek, ilk günden itibaren misafirlerle sürekli iletişim halinde olduklarını ifade etti. Okumuş, yolcuların otellere yerleştirildiğini ve konaklama masraflarının şirket tarafından karşılandığını söyledi.

Tahliye operasyonunun, kurtarma uçuşlarının başlayacağı bilgisinin alınmasının ardından planlandığını belirten Okumuş, güvenli uçuş yapabilen havayollarıyla iletişime geçilerek yolcuların Türkiye'ye getirildiğini kaydetti.

Okumuş, "Air Arabia ile planlanan uçuş, özel jet eskortları eşliğinde gerçekleştirildi. Normalde yaklaşık 4 saat süren uçuş rotası güvenli güzergah nedeniyle yaklaşık 5,5 saat sürdü. Yolcular Dubai'den özel transferlerle Abu Dabi'ye getirildi ve Suudi Arabistan hava sahası üzerinden tek seferde Türkiye'ye ulaştırıldı" dedi.

Kaynak: DHA

Havacılık, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, İsrail, Dubai, İran, Son Dakika

