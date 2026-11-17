Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ve Dünya Bankası'nın üst düzey heyetini ağırladı. Ziyarette, AOSB'nin mevcut durumu, sanayi kapasitesi, devam eden yatırımları ve geleceğe yönelik vizyon projeleri ele alındı.

Dünya Bankası Grubu Genel Müdürü ve Bilgi Yönetiminden Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Paschal Donahoe, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Jean-Christophe Carret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ve Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rıfat Duran ile beraberlerindeki heyetler, AOSB Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen görüşmeye katıldı. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Tosmur, Nedim Büyüknacar, Fatma Uğur Ersöz, Kemal Özçetin, Asım Gül ve Ahmet Aslan ile Denetim Kurulu Üyesi Ali Fuat Batmaz'ın yanı sıra AOSB Kadın Sanayiciler Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Elif Tosmur ve Platform Yönetim Kurulu Üyesi Merve Sütcü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

AOSB'nin gelecek vizyonu değerlendirildi

Görüşmede, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve yatırım potansiyelinin yanı sıra yapımı hızla devam eden ve planlanan vizyon projeleri hakkında heyete detaylı bilgiler sunuldu. AOSB'nin sanayi altyapısını güçlendirecek, üretim ve lojistik kapasitesini geliştirecek, uluslararası rekabet gücünü artıracak projeler üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca sanayinin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacak yatırım ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sütcü, AOSB'nin üretim gücünü, yatırım potansiyelini ve gelecek hedefleri hakkında kapsamlı bilgilendirmede bulundu. AOSB Yönetimi, sanayinin küresel rekabet gücünü artıracak projelere gösterdikleri ilgi ve destek ile nazik ziyaretleri dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan başta olmak üzere tüm heyete teşekkür etti.