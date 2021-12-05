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Dünya devi Schindler, Türk asansör firması Omsan'ı satın alıyor - Son Dakika

Dünya devi Schindler, Türk asansör firması Omsan'ı satın alıyor

05.12.2021 16:12
Dünya devi Schindler, Türk asansör firması Omsan'ı satın alıyor

Yabancı yatırımcılar, TL'deki değer kaybı sonrası gözünü Türkiye'ye dikti. Dünyanın en önemli 3 asansör ve yürüyen merdiven üreticisinden biri olan Schindler, Türkiye yatırımlarını büyütmeye karar verdi. İsviçreli şirket, Türkiye'nin ilk asansör firmalarından biri olan Omsan'ın tamamını almak için görüşmelere başladı.

Son dönemde döviz fiyatlarında yaşanan artış ile birlikte değer kaybeden Türk Lirası, yabancıların iştahını kabarttı. Peş peşe ortaklık ve hisse satın alarak Türkiye'ye giren veya varlığını güçlendirmek isteyen yabancı yatırımcı ve şirketlerin arasında dünyaca ünlü İsviçreli Schindler de katıldı. Dünyanın en önemli 3 asansör ve yürüyen merdiven üreticisinden biri olan İsviçreli dev, Türkiye'deki operasyonunu büyütme kararı aldı.

TÜRK ŞİRKETİNİ SATIN ALIYOR

Dünya'dan Kerim Ülker'in aktardığına göre, Türkiye'nin ilk asansör firmalarından biri olan Omsan ile masaya oturan İsviçreli Schindler, Türk firmanın tamamını almak istiyor. Anlaşma tamamlanırsa, bu işlem Schindler'in Türkiye'deki en önemli ikinci satın işlemi olacak.

140'TAN FAZLA ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

1874 yılında kurulan Schindler Group, dünya genelinde 140'tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Brezilya, Çin, İspanya, Hindistan, ABD gibi ülkelerde üretim tesisleri bulunan Schindler, Almanya'ya giren ilk yabancı firmalardan biri. Şirketin bir başka özelliği ise 1980'de Çin'e adım atan ilk batılı endüstriyel firma. Şirketin 66 bin çalışanı ve 10 milyar dolarlık cirosu bulunuyor.

GEBZE'DE ÜRETİM YAPIYOR

Türkiye'de uzun süredir faaliyet gösteren Schindler, 1947 yılında kurulan Türkeli Asansör'ü 1992 yılında alarak büyük bir adım attı. O yıldan bu yana Schindler Türkeli Asansör Sanayi A.Ş. çalışan şirket, yüzde 100 İsviçre sermayeli olarak faaliyet gösteriyor. İsviçreli dev bu satın almayı da Türkiye'deki birimi olan Schindler Türkeli Asansör adlı firma aracılığıyla yapacak. Schindler'in satın alacağı Omsan ise Mehmet Rıza Çukurova, Berat Burak Çukurova ve Ayşe Yeşim Makar tarafından yönetiliyor. 1948 yılında kurulan Omsan, 1975 yılında asansör sektörüne adım attı. 7 bin 500 metrekarelik Gebze'deki üretim tesisinde şirketin 180 çalışanı bulunuyor.

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Son Dakika Ekonomi Dünya devi Schindler, Türk asansör firması Omsan'ı satın alıyor - Son Dakika Ekonomi


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