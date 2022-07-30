"Uğur"lu şampiyona ABD'den burs - Son Dakika
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"Uğur"lu şampiyona ABD'den burs

30.07.2022 09:33
"Uğur"lu şampiyona ABD'den burs

Dünyanın en saygın 16 üniversitesinden burs teklifleri alan Uğur Okulları öğrencisi ve Avrupa Yüzme Şampiyonu Batuhan Filiz, Teksas A&M Üniversitesini seçti.

Dünyanın en saygın 16 üniversitesinden burs teklifleri alan Uğur Okulları öğrencisi ve Avrupa Yüzme Şampiyonu Batuhan Filiz, Teksas A&M Üniversitesini seçti.

Uğur Okulları açıklamasına göre, Uğur Okulları öğrencisi Batuhan Filiz, hem akademik başarısı hem de spordaki başarılarıyla dünyanın en saygın üniversitelerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Geçen yıl hem okul birincisi hem de Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda birinci olan 18 yaşındaki Batuhan Filiz'e dünya çapında 16 ünlü üniversite kapılarını açtı.

Bu yıl Uğur Okullarından mezun olan genç sporcu, bilgisayar mühendisliği eğitimi için Teksas A&M Üniversitesinden kabul aldı. Yüzde 100 bursla eğitim alacak genç sporcu, yüzmedeki kariyerini de ABD'de sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Batuhan Filiz, 5 yaşında yüzmeye başladığını, disiplinli çalıştıktan sonra hem derslerde hem de sporda başarılı olmanın çok zor olmadığını belirtti. 2023 Bahar Döneminde eğitime başlayacağını aktaran Filiz, "Başarılarımın karşılığını aldığım için çok mutluyum.

Hedeflediğim gibi mühendislik alanında eğitim alacağım ve spor kariyerimi de Teksas A&M Üniversitesi'nde sürdüreceğim. Derslerimin yanı sıra haftada 9 antrenman yapacağız. Yepyeni bir hayata başlayacağım için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Filiz, 30 Ağustos'ta Peru'da düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonasına hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda birinci oldum ve tarifsiz bir mutluluk ve gurur yaşadım. Antrenmanlarıma sıkı bir şekilde devam ediyorum, şampiyonalarda unvanımı korumak istiyorum. Ayrıca Dünya Gençler klasmanında rekor kırmak için çalışıyorum. Asıl hedefim ise 2024 Paris Olimpiyatlarında tarihimizdeki ilk madalyayı kazanmak.

Yüzme ile ilgilenmek isteyenlere ilk önerim disiplinli olmaları. Antrenmanların asla aksatılmaması gerekiyor. Birkaç gün suya girmediğinizde sanki 1 yıl yüzmemiş gibi hissediyorsunuz. Başarılarınızın karşılığını aldığınızda ise ne kadar şanslı olduğunuzun farkına varıyorsunuz."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 'Uğur'lu şampiyona ABD'den burs - Son Dakika

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