 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
e-Devlet Kapısı 15. yılında 7 bin 651 hizmetle devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

e-Devlet Kapısı 15. yılında 7 bin 651 hizmetle devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, e-Devlet Kapısı'nın 22 hizmetle başlayan yolculuğuna 15'inci yılında 7 bin 651 hizmetle devam ettiğini belirterek, "türkiye.gov.tr, bugün 64 milyon 122 bin 503 kullanıcı sayısına ulaşmıştır.

e-Devlet Kapısı 15. yılında 7 bin 651 hizmetle devam ediyor
18.12.2023 - 15:35,
Abone Ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, e-Devlet Kapısı'nın 22 hizmetle başlayan yolculuğuna 15'inci yılında 7 bin 651 hizmetle devam ettiğini belirterek, "türkiye.gov.tr, bugün 64 milyon 122 bin 503 kullanıcı sayısına ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, dijital Türkiye'ye geçiş sürecinin önemli araçlarından olan e-Devlet Kapısı'nın Bakanlık uhdesinde TÜRKSAT AŞ tarafından kurulduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Aralık 2008'de açılışı gerçekleştirilen e-Devlet Kapısı'nın 15'inci yılını kutladığına işaret eden Uraloğlu, hizmete alındığı günden bu yana bürokraside hizmet anlayışının hızlandırılarak, vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetlerin yerine getirildiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, vatandaşların artık devletle olan işlerini uzun kuyruklarda beklemeden yaptığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"e-Devlet Kapısı zamandan tasarruf sağlayarak, vatandaşların yaşam kalitesini ve kamu hizmetlerinden memnuniyetini de artırıyor. Gururla ifade etmek isterim ki devletin kısa yolu 'türkiye.gov.tr', bugün 1022 kuruma ait 7 bin 651 işleme ve 64 milyon 122 bin 503 kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Yani e-Devlet kullanıcısı olabilecek 15 yaş üstü her 10 kişiden 9'u şu anda dijital Türkiye'nin kapısını açıyor."

Ayda 120 milyon giriş yapılıyor

e-Devlet Kapısı'na katılımın her geçen yıl daha hızlı artış gösterdiğine dikkati çeken Uraloğlu, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yeniliklerin, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanında etkili olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, her ay yaklaşık 120 milyon giriş yapılan e-Devlet Kapısı ile vatandaşların devletle olan işlerini bilgisayar ya da telefonları üzerinden yapar hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"e-Devlet Kapısı, bizlere katılımcı, paylaşımcı ve etkileşimli bir vatandaş-devlet ilişkisi kurmak için önemli fırsatlar sundu. Daha verimli hizmet ve daha demokratik bir yönetişim anlayışını güçlendirdi. Bürokrasinin önüne geçilmesi, israfın ve mükerrer yatırımların önlenmesini sağladı. İnsanımızın artık kamu kurumlarını kapı kapı dolaşıp belge toplama gerekliliğini ortadan kaldırdı. Vatandaşlarımız neredeyse tüm işlerini artık hiçbir belge toplamadan e-Devlet Kapısı üzerinden yapabiliyor hale geldi. Yaşadığı ilden farklı bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıracak öğrencilerimiz ve yakınları, seyahat etmek ve konaklamak zahmetinden kurtulmuş oldu."

e-Devlet Kapısı ile sadece basılı belge israfından bu yıl 138 milyon dolar tasarruf sağlandığına işaret eden Uraloğlu, "e-Devlet kapısı sayesinde 15 yılda sadece basılı belge kullanımından kaynaklanan 587 milyon doların üzeninde tasarruf sağlandı." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, düzenli olarak yürütülen "e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi" sonuçlarına göre, vatandaşların yüzde 95,3'ünün "türkiye.gov.tr"yi memnuniyet ve beğeniyle kullandığının altını çizerek, "Avrupa Komisyonunun 2023 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu'na göre de ülkemiz, e-Devlet uygulamalarında Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde bir skor ile 35 ülke arasında 10'uncu sıraya yükselmiş bulunuyor." bilgisini paylaştı.

En çok kullanılan hizmet, SGK tescil ve hizmet dökümü

Uraloğlu, e-Devlet Kapısına bu yıl içerisinde 4 milyar 66 milyon defa girilerek hizmet alındığını, bu kapsamda en çok kullanılan hizmetin ise yüzde 26,41 gibi büyük bir oranla "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi" olduğunu belirtti.

"Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme" hizmetinin de yüzde 11,78 ile ikinci sırada yer aldığını bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu yıl özellikle 'Sosyal Güvenlik Kurumu Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim' hizmeti de en çok kullanılan hizmetler arasında yer aldı. Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı'ndan aldığı hizmetin yüzde 9,92'sini, yani 400 milyonun üzerinde, 'Ne Zaman Emekli Olabilirim?' hizmetini kullanmış. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama yüzde 9,7 ile dördüncü sırada yer alırken Türkiye Noterler Birliği Adıma Tescilli Araç Sorgulama hizmeti ise yüzde 8,62 ile beşinci oldu."

Togg'lar üzerinden e-Devlet Kapısı'na 212 bin 684 kez girildi

Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg üzerinden de e-Devlet Kapısı'na giriş yapılabildiğine işaret ederek, "Bu kapsamda haziran ayından bu yana Togg'lar üzerinden de e-Devlet Kapısı'na 212 bin 684 kez giriş yapıldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Avrupa Birliği, Türkiye, TOGG, Ulaşım, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi e-Devlet Kapısı 15. yılında 7 bin 651 hizmetle devam ediyor - Son Dakika


15:41
Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak
15:16
Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti
15:10
2024'te vize başvuruları daha hızlı sonuçlanacak 2024'te vize başvuruları daha hızlı sonuçlanacak
15:08
Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama: Rakam telaffuz edilmedi Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama: Rakam telaffuz edilmedi
14:55
Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'nden tepki çeken fragman yayınlandı Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'nden tepki çeken fragman yayınlandı
14:54
Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini 27 Aralık'a kadar uzattı Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini 27 Aralık'a kadar uzattı
14:35
İYİ Parti'de toplu istifalar: Sözcü Zorlu, CHP'yi suçluyor İYİ Parti'de toplu istifalar: Sözcü Zorlu, CHP'yi suçluyor
14:29
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli o! Kopenhag, Manchester City ile eşleşti Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli o! Kopenhag, Manchester City ile eşleşti

Son Dakika
15:41 Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak
15:16 Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti
15:10 2024'te vize başvuruları daha hızlı sonuçlanacak
15:08 Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama: Rakam telaffuz edilmedi
14:55 Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'nden tepki çeken fragman yayınlandı
14:54 Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini 27 Aralık'a kadar uzattı
14:35 İYİ Parti'de toplu istifalar: Sözcü Zorlu, CHP'yi suçluyor
14:29 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli o! Kopenhag, Manchester City ile eşleşti
14:15 Aboubakar, kadro dışı kalınca Beşiktaş'ı sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı
14:07 Eski eşinin işyerlerine saldırı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Ece Ronay, suçlamaları reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 16:01:09. #1.13#
SON DAKİKA: e-Devlet Kapısı 15. yılında 7 bin 651 hizmetle devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement