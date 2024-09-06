EASA, Cathay Pacific'in A350-1000 filosunu denetleyecek - Son Dakika
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Ekonomi

EASA, Cathay Pacific'in A350-1000 filosunu denetleyecek

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), Hong Kong merkezli Cathay Pacific'in uçuşunda yaşanan motor arızasının ardından Airbus A350-1000 filosunu denetimden geçirecek.

06.09.2024 12:17
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Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), Hong Kong merkezli Cathay Pacific'in uçuşunda yaşanan motor arızasının ardından Airbus A350-1000 filosunu denetimden geçirecek.

Köln merkezli EASA, bu hafta başında Hong Kong'dan kalkan Cathay Pacific uçağında yaşanan olayın ardından önlem amaçlı olarak Rolls-Royce Trent XWB-97 motorlarıyla çalışan Airbus A350-1000 filosunda denetim yapılacağını açıkladı.

Motorların içindeki esnek yakıt hortumu bağlantılarının 3 ile 30 gün arasında inceleneceğine işaret edilen açıklamada, dünya çapında 86 adet A350-1000 uçağının hizmette olduğu belirtildi.

Cathay Pacific'in Hong Kong'dan Zürih'e 1 Eylül'de gerçekleştirdiği ve A350-1000 uçağı kullanılan seferinde kalkıştan kısa bir süre sonra motor yanmaya başlamış, uçak kalktığı havalimanına geri dönmüştü.

Kaynak: AA

Hong Kong, Havacılık, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

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