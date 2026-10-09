EASA, Riyad saldırısı sonrası Suudi Arabistan uyarısına Tebük ve Medine'yi ekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EASA, Riyad saldırısı sonrası Suudi Arabistan uyarısına Tebük ve Medine'yi ekledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB uçuş emniyeti kurumu EASA, Husilerin Riyad Havalimanı'na füze ve İHA saldırısı sonrası Suudi Arabistan uçuş uyarısının kapsamını acil koduyla genişletti. Uyarıya Tebük ve Medine eklenirken Lufthansa Group ile üç Hint hava yolu şirketi Riyad uçuşlarını geçici olarak durdurdu.

Avrupa Birliğinin (AB) uçuş emniyeti kurumu, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanını füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almasının ardından, Avrupalı hava yolu şirketlerine yönelik uçuş emniyeti uyarısının coğrafi kapsamını acil koduyla genişletti.

Köln merkezli Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), Suudi Arabistan'a ilişkin Çatışma Bölgesi Bilgi Bülteni (CZIB) kapsamında yeni bir uyarı yayımladı.

Husilerin son saldırılarla Suudi Arabistan'ın daha derin kesimlerini vurma niyet ve kabiliyetini kanıtladığı belirtilen uyarıda, Avrupalı hava yolu şirketlerine yönelik uçuş emniyeti uyarısının coğrafi kapsamının acil koduyla genişletildiği kaydedildi. Uyarıda, bu kapsamda, ülkenin kuzeybatı hava sahası da (Tebük ve Medine dahil) uçuş yapılmaması gereken riskli bölgeler listesine eklendi.

Havacılık altyapılarına yönelik yoğunlaşan saldırıların özellikle uçaklar yerdeyken, kalkış ve inişleri sırasında büyük tehdit oluşturduğu vurgulanan uyarıda, ayrıca yoğun füze hareketliliği ile hava savunma sistemlerinin aktif kullanılmasının, sivil uçakların yanlış teşhis edilerek vurulması veya düşen enkaz parçaları nedeniyle yüksek risk doğurduğu ifade edildi.

EASA, AB hava yolu operatörleri için risk durumunu yakından izlemeye devam edeceğini bildirdi.

Riyad Havalimanı'na yönelik gerçekleştirilen son saldırıların ardından havacılık sektöründen uçuş iptalleri geldi.

Alman Lufthansa Group ve Hindistan merkezli üç büyük hava yolu şirketi, gelecek günlerde Riyad'a yapılması planlanan tüm uçuşlarını geçici olarak askıya aldıklarını duyurdu.

Saldırıya uğrayan Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı, günde ortalama 813 uçuşla Suudi Arabistan'ın en yoğun ikinci havalimanı konumunda bulunuyordu.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
Avrupa Havacılık Emniyet Ajansıİhlas Haber AjansıSuudi ArabistanLufthansaHavacılıkOrta DoğuGüvenlikEkonomiGüncelRiyadTebükDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vincenzo Montella, Adana Demirspor’daki 330 bin euroluk alacağını sildi Vincenzo Montella, Adana Demirspor'daki 330 bin euroluk alacağını sildi
“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı 5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Maltepe’de çöken binada yürek yakan detay Evleri kentsel dönüşüme girince taşınmışlar Maltepe’de çöken binada yürek yakan detay! Evleri kentsel dönüşüme girince taşınmışlar
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu’nun keyfi yerinde Çocuklarla fotoğraf çektirdi Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi
19:22
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
19:21
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
19:08
Maltepe’de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
19:02
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:33
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
18:13
TFF seçim kararını verdi: 6 istifa peş peşe
TFF seçim kararını verdi: 6 istifa peş peşe
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 20:08:31. #.0.3#
SON DAKİKA: EASA, Riyad saldırısı sonrası Suudi Arabistan uyarısına Tebük ve Medine'yi ekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei