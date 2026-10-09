EASA, Riyad saldırısı sonrası Suudi Arabistan uyarısına Tebük ve Medine'yi ekledi

Avrupa Birliğinin (AB) uçuş emniyeti kurumu, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanını füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almasının ardından, Avrupalı hava yolu şirketlerine yönelik uçuş emniyeti uyarısının coğrafi kapsamını acil koduyla genişletti.

Köln merkezli Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), Suudi Arabistan'a ilişkin Çatışma Bölgesi Bilgi Bülteni (CZIB) kapsamında yeni bir uyarı yayımladı.

Husilerin son saldırılarla Suudi Arabistan'ın daha derin kesimlerini vurma niyet ve kabiliyetini kanıtladığı belirtilen uyarıda, Avrupalı hava yolu şirketlerine yönelik uçuş emniyeti uyarısının coğrafi kapsamının acil koduyla genişletildiği kaydedildi. Uyarıda, bu kapsamda, ülkenin kuzeybatı hava sahası da (Tebük ve Medine dahil) uçuş yapılmaması gereken riskli bölgeler listesine eklendi.

Havacılık altyapılarına yönelik yoğunlaşan saldırıların özellikle uçaklar yerdeyken, kalkış ve inişleri sırasında büyük tehdit oluşturduğu vurgulanan uyarıda, ayrıca yoğun füze hareketliliği ile hava savunma sistemlerinin aktif kullanılmasının, sivil uçakların yanlış teşhis edilerek vurulması veya düşen enkaz parçaları nedeniyle yüksek risk doğurduğu ifade edildi.

EASA, AB hava yolu operatörleri için risk durumunu yakından izlemeye devam edeceğini bildirdi.

Riyad Havalimanı'na yönelik gerçekleştirilen son saldırıların ardından havacılık sektöründen uçuş iptalleri geldi.

Alman Lufthansa Group ve Hindistan merkezli üç büyük hava yolu şirketi, gelecek günlerde Riyad'a yapılması planlanan tüm uçuşlarını geçici olarak askıya aldıklarını duyurdu.

Saldırıya uğrayan Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı, günde ortalama 813 uçuşla Suudi Arabistan'ın en yoğun ikinci havalimanı konumunda bulunuyordu.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.