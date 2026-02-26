eBay 800 Pozisyonu Tasfiye Edecek - Son Dakika
eBay 800 Pozisyonu Tasfiye Edecek

eBay 800 Pozisyonu Tasfiye Edecek
26.02.2026 22:08
eBay, yeniden yatırım ve stratejik uyum için dünya genelinde 800 pozisyonu tasfiye edecek.

Çevrim içi açık artırma hizmeti sunan e-ticaret şirketi eBay, dünya genelindeki iş gücünün yüzde 6'sına denk gelen 800 pozisyonu tasfiye edecek.

GEREKÇESİ AÇIKLANDI

eBay sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, işletme genelinde yeniden yatırım gerçekleştirilmesi ve kurumsal yapının stratejik önceliklerle uyumlu hale getirilmesi için adımlar atıldığı belirtildi.

Bu sürecin iş gücünde belirli pozisyonları etkileyeceği kaydedilen açıklamada, "Etkilenen çalışanların katkılarından dolayı minnettarız ve onlara özen ve saygı çerçevesinde destek olmakta kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

YÜZLERCE KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Edinilen bilgiye göre, bu kapsamda dünya genelindeki iş gücünün yüzde 6'sına denk gelen 800 pozisyonun tasfiye edilmesi öngörülürken, şirket stratejisiyle uyumlu öncelikli alanlarda işe alımlar devam edecek.

Kaynak: AA

Ekonomi

