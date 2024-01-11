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EBRD 2023'te Rekor Düzeyde Yatırım Gerçekleştirdi - Son Dakika
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EBRD 2023'te Rekor Düzeyde Yatırım Gerçekleştirdi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2023'te toplam 13,1 milyar avro tutarında rekor düzeyde yatırım gerçekleştirdi. Banka, geçen yıl 464 projeye finansman sağlarken, yatırımların yüzde 80'i özel sektöre yapıldı. Yeşil ekonomi finansmanı ise bankanın toplam yatırımlarının yüzde 50'sini oluşturdu. EBRD, Türkiye'de depremlerin ardından 1,5 milyar avroluk yatırım planını duyurmuş ve Ukrayna'ya 2 milyar avro finansman sağlamıştır. Ayrıca Fas'a da deprem nedeniyle destek sağlanmış ve Irak, Benin ve Fildişi Sahili bankanın yeni üyeleri olmuştur.

EBRD 2023\'te Rekor Düzeyde Yatırım Gerçekleştirdi
11.01.2024 - 15:05,
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2023'te toplam 13,1 milyar avro tutarında rekor düzeyde yatırım gerçekleştirdi.

EBRD, 2023'teki yatırımlarına ilişkin detayları açıkladı. Buna göre, EBRD geçen yıl 464 projeye finansman sağlarken, yatırımların yüzde 80'i özel sektöre yapıldı.

Banka geçen yıl toplam 13,1 milyar avroyla rekor düzeyde yatırım gerçekleştirirken, yeşil ekonomi finansmanı bankanın toplam yatırımlarının yüzde 50'sini oluşturdu.

Faaliyet gösterdiği en büyük ekonomi Türkiye'de Şubat 2023'te depremlerin ardından çeşitli adımlar atan banka, deprem bölgesi için iki yıllık 1,5 milyar avroluk yatırım planını duyurmuştu. Plan kapsamında EBRD için türünün ilk örneği olan 600 milyon avro tutarındaki "Afet Müdahale Çerçevesi" uygulamaya konuldu.

EBRD, Ukrayna'ya geçen yıl 2 milyar avro finansman sağlarken, banka ülkede özellikle enerji ve gıda güvenliği, kritik altyapı, ticaret ve özel sektöre yönelik yatırımlara odaklandı.

Banka, Fas'a da ülkede yaşanan deprem nedeniyle destek sağlarken, bu kapsamda 2023-2025 yıllarını kapsayacak 250 milyon avro tutarına kadar ilk müdahale paketi açıkladı.

Irak geçen yıl bankaya katılarak EBRD'nin en yeni üyesi olurken, Benin ve Fildişi Sahili'nin başvurularının da onaylanmasıyla toplam bankadaki toplam paydaş sayısı 74'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, iklim krizi, makroekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerginlikler gibi küresel zorlukların giderek şiddetlendiğini ve bu nedenle EBRD'nin müşterilerine ve faaliyet gösterdiği ülkelere verdiği desteği hızlandırdığını vurguladı.

Bankanın 2023'te rekor düzeyde yatırım yaptığını vurgulayan Renaud-Basso, "Geçen yıl, krizlerin doğal afetler gibi ani veya Ukrayna'daki savaş gibi uzun süreli olabileceğini gösterdi. Bu tür krizlerin niteliği ne olursa olsun, tüm ekonomilerimize verdiğimiz destek konusunda kararlı, çevik ve son derece etkili olmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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