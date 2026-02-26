ECB, 2025'te 1.25 Milyar Avro Zarar Açıkladı - Son Dakika
ECB, 2025'te 1.25 Milyar Avro Zarar Açıkladı

26.02.2026 20:49
Avrupa Merkez Bankası, Kovid-19 sonrası zararı 1.25 milyar avro olarak duyurdu, 2025 için kar payı yok.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kovid-19 salgını dönemi ve sonrasında uygulanan olağan dışı para politikası araçlarının yansıması olarak geçen yılı 1 milyar 254 milyon avro zararla kapattığını açıkladı.

ECB'den yapılan yazılı açıklamada, 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlar duyuruldu.

Açıklamada, fiyat istikrarını sağlama amacıyla hayata geçirilen para politikaları ve kriz dönemi varlık alım programlarının bilançodaki yansımaları neticesinde geçen yıl 1 milyar 254 milyon avro zarar ettiği bildirildi.

Bankanın bilançosunun toplam büyüklüğünün varlık alımlarının azaltılmasıyla geçen yıl bir önceki yıla göre 37 milyar avro azalarak 603 milyar avroya gerilediği belirtilen açıklamada, emeklilik ve uzun vadeli yan haklardaki harcamaların azalmasıyla personel için harcanan miktarın da 844 milyon avrodan 809 milyon avroya gerilediği ifade edildi.

Açıklamada, "2022'den bu yana görülen kayıplar, uzun yıllar süren önemli kazançların ardından gelmiştir. Bu durum, Eurosystem'in fiyat istikrarını sağlama yönündeki asli görevini yerine getirmek için gerekli politika eylemlerinin bir sonucudur." ifadeleri kullanıldı.

Bankanın sermaye ve değerleme hesaplarının toplamda 71 milyar avro gibi güçlü bir seviyede olduğu aktarılan açıklamada, "ECB, herhangi bir zarardan bağımsız olarak ana görevi olan fiyat istikrarını yerine getirme noktasında etkin şekilde çalışmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

ECB açıklamasında, söz konusu zararın önceki yıllarda olduğu gibi bilançoda tutulacağı ve gelecekteki karlarla mahsup edileceği, Avro Bölgesi'ne üye ulusal merkez bankalarına 2025 yılı için de kar payı dağıtılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, bankanın faiz oranları ve döviz kurlarındaki gelişmelere bağlı olarak 2026 veya 2027 yıllarında yeniden kara geçmeyi öngördüğü de kaydedildi.

ECB, son verilerle Kovid-19 dönemi sonrası art arda 3 yıldır zarar açıklamış oldu.

Bununla birlikte 2024 yılında 7,944 milyar avro düzeyinde olan rekor zarar, net faiz giderlerinin azalmasıyla önemli ölçüde kontrol altına alındı.

ECB, 2023'te de 6,62 milyar avro tutarındaki finansal riskler için karşılık ayırdıktan sonra zararını 1,27 milyar avro olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

