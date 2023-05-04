Beklenen karar açıklandı! Avrupa Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırdı - Son Dakika
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Beklenen karar açıklandı! Avrupa Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırdı

04.05.2023 16:53

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka beklentilere paralel hareket ederek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 3,75' e yükseltti.

TARİHİNDEKİ EN SERİ SIKILAŞTIRMA ADIMLARINI ATTI

ECB, 3,2 trilyon euro büyüklüğündeki varlık alım programı (APP) kapsamında vadesi dolan kredileri yeniden yatırmayı durduracağının sinyalini verdi. ECB temmuz ayından beri faizleri toplam 375 baz puan yükselterek tarihindeki en seri sıkılaştırma adımlarını atmıştı. Ancak ücret ve fiyat baskıları karşısında bankanın sıkılaştırma adımlarına devam etmesi bekleniyor.

"VERİLERE DAYANAN YAKLAŞIM İZLEYECEK"

ECB'den yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu, uygun kısıtlayıcılık seviyesini ve süresini belirlemek için verilere dayanan yaklaşım izlemeyi sürdürecek." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA
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Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Beklenen karar açıklandı! Avrupa Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beklenen karar açıklandı! Avrupa Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırdı - Son Dakika
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