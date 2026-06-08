Economistler TCMB Faizini Sabit Tutacak - Son Dakika
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Economistler TCMB Faizini Sabit Tutacak

08.06.2026 16:10
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Ekonomistler, TCMB'nin haziran toplantısında politika faizini yüzde 37'de sabit bırakacağını öngördü.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TCMB'nin 11 Haziran Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 17'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 3'ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.

Nisan ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37'de sabit tutulmuştu.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Economistler TCMB Faizini Sabit Tutacak - Son Dakika

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