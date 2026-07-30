Edeka'nın Tegut Satışı Kartel Dairesi'nden Onay Alamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edeka'nın Tegut Satışı Kartel Dairesi'nden Onay Alamadı

Edeka\'nın Tegut Satışı Kartel Dairesi\'nden Onay Alamadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edeka'nın Tegut mağazalarını satın alma planı, rekabet endişeleri nedeniyle ertelendi.

Haber: İlhan Baba

(FULDA) - Almanya'nın önde gelen perakende zincirlerinden Edeka'nın, Migros Grubu'na ait yaklaşık 200 Tegut süpermarketlerini satın alma planı, Federal Kartel Dairesi'nin itirazına takıldı. Kurum, özellikle 38 mağazanın devrinin bazı bölgelerde rekabeti olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle nihai kararını erteledi. İşlemin bu haliyle gerçekleşmemesi durumunda yaklaşık 1.100 çalışanın işinin risk altına girebileceği de açıklandı.

Migros Grubu, mart ayında Tegut'u satma ve markayı sonlandırma kararı aldığını açıklamıştı. Bu kapsamda Edeka, yaklaşık 200 Tegut mağazasını bünyesine katmayı hedefliyor. Ancak satışın gerçekleşebilmesi için Federal Kartel Dairesi'nin onayı gerekiyor.

Kartel Dairesi, özellikle 38 mağazanın devralınmasının Edeka'nın bazı bölgelerdeki pazar payını aşırı artıracağı değerlendirmesinde bulunarak işlemin mevcut haliyle onaylanamayacağını şirkete ön karar taslağıyla bildirdi.

Bunun üzerine Edeka, itiraz edilen 38 mağazadan 9'unu satın almaktan vazgeçmeyi teklif etti. Kartel Dairesi de değerlendirme sürecini bir ay uzatarak nihai karar tarihini 23 Eylül olarak belirledi.

Şirket kaynaklarına göre, söz konusu 38 mağazanın satış paketinden çıkarılması halinde yaklaşık 1.100 çalışanın işinin risk altına girebileceği belirtiliyor. Risk taşıyan mağazaların büyük bölümü Hessen ve Bavyera eyaletlerinde bulunuyor.

Edeka'nın devralmayı planladığı paket yalnızca mağazalarla sınırlı değil. Anlaşma kapsamında Tegut'un lojistik merkezi, Herzberger fırını ve yaklaşık 40 kasiyersiz "Teo" mini marketinin de yer aldığı ifade edildi.

Öte yandan Tegut mağazalarıyla başka perakende zincirleri de ilgileniyor. Rewe Grubu 40'a kadar mağazayı devralmayı planlarken, akıllı market zinciri Tante Enso ise haziran ayında 36 mağazanın devri için gerekli onayı almıştı.

Kaynak: ANKA

Almanya, Ekonomi, Migros, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edeka'nın Tegut Satışı Kartel Dairesi'nden Onay Alamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Bakan Yumaklı’dan son durum açıklaması Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Bakan Yumaklı'dan son durum açıklaması
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran’ın ifadesi ortaya çıktı Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran’ın ifadesi ortaya çıktı
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümüne dair kahreden detaylar MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümüne dair kahreden detaylar
Adıyaman’da acil servis önünde baltalı dehşet Adıyaman'da acil servis önünde baltalı dehşet
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı
ABD hava saldırısı başlattı İran’da art arda patlama sesleri ABD hava saldırısı başlattı! İran'da art arda patlama sesleri

22:12
Cem Küçük’le ilgili dikkat çeken iddia İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
21:50
Kara Kartal’dan şov Beşiktaş galibiyetle turladı
Kara Kartal'dan şov! Beşiktaş galibiyetle turladı
21:44
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
21:41
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
21:19
Aydın ve Balıkesir’de orman yangını Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
21:04
Önder Sav CHP’den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti
Önder Sav CHP'den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 22:19:54. #7.13#
SON DAKİKA: Edeka'nın Tegut Satışı Kartel Dairesi'nden Onay Alamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.