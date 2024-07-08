Edirne Valisi, Uzunköprü'de Çevreye Duyarlı OSB'nin Yapımına Başlamayı Hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Edirne Valisi, Uzunköprü'de Çevreye Duyarlı OSB'nin Yapımına Başlamayı Hedefliyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesine kurulacak çevreye duyarlı organize sanayi bölgesinin (OSB) yapımına eylül ayında başlamayı hedeflediklerini söyledi. Vali Sezer, sanayi bölgelerinin ilçelerin kalkınması ve istihdamın artırılması için önem arz ettiğini belirtti. Ayrıca Keşan ve İpsala'daki organize sanayi bölgelerinin kurulum çalışmalarının da hızla ilerlediğini dile getirdi.

08.07.2024 09:43
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesine kurulacak çevreye duyarlı organize sanayi bölgesinin (OSB) yapımına eylül ayında başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin'i ziyaret eden Vali Sezer, daha sonra meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Sezer, sanayi bölgelerinin ilçelerin kalkınması ve istihdamın artırılması için önem arz ettiğini dile getirdi.

İlçeye kurulacak sanayi bölgesinin proje çalışmalarının hızla hazırlandığını belirten Sezer, eylül ayında temel atmayı planladıklarını ifade etti.

Edirne'ye değer katacak çalışmaları hayata geçirdiklerini anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Sanayi kuruluşlarından Uzunköprü'ye çok fazla talep var. Yeşil, yenilenebilir ve yenilikçi firmaları bölgeye istiyoruz. Daha çok ihracata yönelik ve katma değer oluşturacak firmaların burada fabrika yapmalarını sağlayacağız.

Köylerdeki gençlerimiz Çorlu, Çerkezköy ve Ergene tarafına çalışmaya gidiyor, köylerimiz boşalmış durumda. Organize sanayi bölgelerini gençlerin hem kendi memleketlerinde çalışmaları hem de boş zamanlarında tarımla uğraşmalarına imkan sağlamaları için yapıyoruz."

Sezer, Keşan ve İpsala'daki organize sanayi bölgelerinin kurulum çalışmalarının da hızla ilerlediğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Edirne Valisi, Uzunköprü'de Çevreye Duyarlı OSB'nin Yapımına Başlamayı Hedefliyor - Son Dakika

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