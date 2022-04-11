Edirne'ye 1 günde 10 bin Bulgar geldi! Alışveriş için yarıştılar - Son Dakika
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Edirne'ye 1 günde 10 bin Bulgar geldi! Alışveriş için yarıştılar

11.04.2022 15:02

Edirne'ye gelen Bulgar vatandaşların sayısı 1 günde 10 bin kişiyi buldu. Böylece son yılların en kalabalık 'Bulgar akını' yaşandı. Bulgarların alışveriş yarışı, zaman zaman izdiham oluşturdu.

Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor. İstanbul'da gerçekleştirilen Lale festivaline katılan dönüş yolunda da alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgaristan vatandaşları ile günübirlik alışveriş için gelen Bulgaristan vatandaşları, aynı zamanda Edirne'de bulununca adeta alışveriş izdihamı yaşandı. Sabahın erken saatlerinde Edirne'ye gelen Bulgarlar, gün boyu alışveriş yaparak tüm ihtiyaçlarını kent esnafından karşıladı.

Edirne'ye Bulgar akını: Bir günde 10 bin kişi geldi

ALIŞVERİŞ YARIŞI YAPTILAR

Merkez nüfusu 153 bin olan Edirne'de, yerel halktan çok alışveriş için gelen turistlerin yoğunluğu dikkat çekti. Caddelerin Bulgar plakalı araçlarla ve Bulgar vatandaşlarıyla dolduğu Edirne'de, son yılların en kalabalık Bulgar akını yaşandı. Çılgınca alışveriş yapan Bulgarlar, adeta birbirleriyle alışveriş yarışı yaptı. Aldıklarını güçlükle taşıyan Bulgarlar, cadde ve sokaklarda adım atacak yer bırakmadı. Bostanpazarı semtinde bulunan marketlerden alışveriş yapan Bulgarlar, inanılması güç görüntüler oluşturdu.

Edirne'ye Bulgar akını: Bir günde 10 bin kişi geldi

"EDİRNE'DE FİYATLAR DAHA UYGUN"

Edirne'ye alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşı, hem kendilerinin hem de Edirne esnafının mutlu olduğunu söyledi. Koronavirüs vakalarının yoğun olduğu günlerde Sınır Kapıları kapatılınca zor günler yaşadıklarını anlatan Bulgaristan vatandaşı, "Şu an git gel yapıyoruz ve Edirne esnafını kalkındırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bir başka Bulgaristan vatandaşı da, "Bulgaristan'a göre Edirne'de fiyatlar daha uygun. Gelişler daha da artacak. Tek sıkıntımız Kapıkule'de peron sayısının az olması, saatlerce bekliyoruz" dedi.

Edirne'ye Bulgar akını: Bir günde 10 bin kişi geldi
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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Edirne'ye 1 günde 10 bin Bulgar geldi! Alışveriş için yarıştılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'ye 1 günde 10 bin Bulgar geldi! Alışveriş için yarıştılar - Son Dakika
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