Edremit Belediye Başkanı Turizm Sektörü Temsilcileriyle Buluştu - Son Dakika
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Ekonomi

Edremit Belediye Başkanı Turizm Sektörü Temsilcileriyle Buluştu

Edremit Belediye Başkanı Turizm Sektörü Temsilcileriyle Buluştu

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, turizm haftası dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, Edremit'in turizm potansiyelini daha da geliştirmek adına ortak stratejiler ve işbirliği imkanları ele alındı.

23.04.2024 13:57  Güncelleme: 14:02
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Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Turizm Haftası dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, Edremit'in turizm potansiyelini daha da geliştirmek adına ortak stratejiler ve işbirliği imkanları ele alındı.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, Edremit Turizm Danışma Bürosu Şefi Mehmet Akpınar, Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan, TURSAB Balıkesir Çanakkale Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün ve esnaf odaları temsilcileri yer aldığı toplantıda sektör temsilcileri, görüş, öneri ve isteklerini paylaşarak, Edremit'in turizmde daha ileri noktalara taşınması için ortak akıl ve işbirliği vurgusu yaptılar.

Başkan Ertaş, Edremit'in turizmdeki potansiyelini değerlendirme ve ileriye taşıma konusunda önemli adımlar atmaya kararlı olduklarını vurguladı, sektör temsilcilerinin katkılarının önemine değinerek, Belediye olarak ellerinden gelen gayreti göstermeye hazır olduklarını belirtti.

Edremit'in turizmdeki potansiyelini değerlendirme ve ilçeyi turizm haritasında daha güçlü bir konuma getirme amacıyla bu tür toplantıların devam edeceğini kaydeden Başkan Ertaş, yerel yönetim ile sektör temsilcileri arasındaki işbirliğinin önemini bir kez daha ifade etti.

Toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci ile belediyenin daire müdürleri de hazır bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Edremit Belediye Başkanı Turizm Sektörü Temsilcileriyle Buluştu - Son Dakika

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