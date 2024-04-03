EGİAD Bahar Festivali düzenlendi

Ekonomi

Ege Genç İş İnsanları Derneği'nce (EGİAD) geliri EGİAD Ortaokulu Spor Salonu'na aktarılmak üzere bahar festivali düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen ve tasarımcıların ürünlerini satışa sunduğu organizasyonda 60 stant yer aldı.

Festivalde, oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci söyleşi gerçekleştirdi, futbol takımlarının imzalı formaları satışa sunuldu.

EGİAD Başkan Vekili Kaan Özhelvacı, yaşamın tüm alanlarında sürdürülebilir ve üstün değer yaratan lider sivil toplum kuruluşu olmak vizyonu ile hareket ettiklerini belirterek, etkinlikten elde edilecek gelirin EGİAD Ortaokulu Spor Salonu'na aktarılacağını ifade etti.