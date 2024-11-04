Ekim Enflasyonu Yüzde 48,6 - Son Dakika
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Ekonomi

Ekim Enflasyonu Yüzde 48,6

Hazine Bakanı Şimşek, Ekim'de enflasyonun mayısa göre 26,9 puan düştüğünü açıkladı.

04.11.2024 11:17
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu. Temel mallarda yıllık fiyat artışı yüzde 28,5, ataletin yüksek olduğu hizmetlerde ise yüzde 69,8 gerçekleşti" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyon verilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Ekimde yıllık enflasyonun mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 olduğunu belirten Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Temel mallarda yıllık fiyat artışı yüzde 28,5, ataletin yüksek olduğu hizmetlerde ise yüzde 69,8 gerçekleşti. Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor. Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu. Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli." - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekim Enflasyonu Yüzde 48,6 - Son Dakika

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