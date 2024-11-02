Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ekim ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı rekorunu kırmış bulunuyoruz." dedi.

02.11.2024 11:51  Güncelleme: 12:12
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'da ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Bakan Bolat, "Ekimde Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim rekorunu kırdık. İhracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artış ile 23,6 milyar doları aştı. Ekim ayında da gelen rekor ile son 15 ayın 10'unda o ayın ihracat rekorunu kırdık." dedi.

Bolat, "2024 yılının ilk 10 ayında ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 oranında artışla 216,4 milyar dolara yükseldi." diye konuştu.

Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, İhracat, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Sk 06:
    ticareti kendi yandaşları yapıyor hop cebe millete yansıyan ne hiçbir şey emekli aç sefil asgari ücretli perişan ama onlar her gün şu arttı bu arttı milleti kandırıyorlar 47 11 Yanıtla
  • Haluk Akkaya:
    İhracat arttı doğru ama ithalat da arttı.bu da şu demek oluyor cari açık daha da arttı ve bu vatandaşa vergi olarak yansıyacak 38 5 Yanıtla
  • ÇAĞRI NURSAL:
    vatandaşı ilgilendiren konuya gelelim. market ve pazar ucuzladı mı? yaşam şartları iyileşti mi? TABİKİ HAYIR! SADECE SÜSLÜ CÜMLELER KULLANIYORLAR. 36 4 Yanıtla
  • Said Demir:
    Yalan 33 5 Yanıtla
  • Murat Zor:
    İhracat artar tabi. Tl değer kaybettikçe de artacaktır. Bu birilerini batırırken Birilerini ihya edecektir. 21 0 Yanıtla
  • Baris Zorlu:
    aynen kağıt uzerinde Filistin gerçekte israile degilmi millette aptal zaten Filistin diye bir yer kalamdigini bilmiyor ALLAH c.c. en sevdiklerinizden sorsun 11 1 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    iyi de bu toplumun %70'i 80'i niye daha hala fakir 12 0 Yanıtla
  • Uğur Çiçek:
    At yalanı 11 0 Yanıtla
  • OSMAN EFE BALCI:
    2024 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat, %3,6 oranında artarak 23 milyar 620 milyon dolar, İthalat, %0,2 oranında azalarak 29 milyar 364 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, %1,5 oranında artarak 52 milyar 984 milyon dolar olarak gerçekleşti. 4 3 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Tamamda artik parayi venezuella gibi cuvalla tasimaya basladik . Artik 500 - 1000 ve 5000 lik banknotlar cikarin . 7 0 Yanıtla
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