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Ekmeğe zam geliyor! 4 TL'ye satılacak! - Son Dakika

Ekmeğe zam geliyor! 4 TL'ye satılacak!

22.11.2021 08:14
Ekmeğe zam geliyor! 4 TL'ye satılacak!

Dolar kurunun hızlı artışı sonrası son 2 haftada un çuvalının fiyatı 360 TL'ye yükseldi. Kamudan acil destek bekleyen fırıncılar, 3-4 TL aralığında ekmek satışına başlayacak.

Türk Lirası'nın dolar kuru karşısındaki değer kaybı, yüksek enflasyon ve akaryakıttaki pahalılık ekmeği vurdu. Un fiyatlarındaki hızlı yükseliş nedeniyle fırıncılar ne yapacağını şaşırırken, devletten acil destek noktasında harekete geçilmesi bekleniyor. Erzurum'da protesto amaçlı ekmek üretimi azaltılırken, Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da da fırıncılar harekete geçiyor.

Yüksek maliyetler nedeniyle fırınların 10 güne kadar kepenk kapatmaya başlayacaklarını ifade eden Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar 50 kilogramlık un çuvalının fiyatının son 2 haftada 200 TL'den 360 TL'ye çıktığını söyledi. Fırınların un alamamaya başladığını ve böyle giderse ekmek üretiminin büyük riske gireceğini anlatan Kolivar, bugünden itibaren İstanbul'da bazı fırınların 3-4 TL aralığında ekmek satmaya başlayacaklarını belirtti.

EKMEĞE ZAM ÇARE OLMAZ

Zammın fırınlar açısından çözüm olmadığını vurgulayan Kolivar, vatandaşın alım gücünün zayıfladığını, bu yüzden doğalgaz, elektrik ve su gibi faturalarda devletin indirim yapmasını beklediklerini kaydetti. "Pazar günü için 305 TL'ye un aldık, pazartesi için 360 TL istediler" diyen Kolivar, un fiyatındaki artışın devam edeceğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bize doğalgaz ve suyu belediyeler veriyor. Ruhsatlı fırınlarda bunları en azından indirimli verin. Mesela bizde sanayi tipi doğalgaz yerine ev tipi yapın. Ruhsatsız fırınlara da doğalgaz ve su vermeyin. Çünkü onlar hem kaçak hem de kayıtdışı işçi çalıştırarak zaten maliyetini düşürüyor ve haksız rekabete neden oluyor. Bunlara belediyenin dur demesi gerekiyor ama tüm taleplerime rağmen ruhsatsız fırınlar konusunda belediye bize yardımcı olmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu herkesle kucaklaşacağız diyor. Biz de diyoruz ki ruhsatsız fırınlara karşı sadece kanunu uygulasın belediyeler yeterli. Böyle giderse işini düzgün ve kanuna uygun yapan fırınlar üretim yapamayacak."

Ekmeğe zam geliyor! 4 TL'ye satılacak!

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Son Dakika Ekonomi Ekmeğe zam geliyor! 4 TL'ye satılacak! - Son Dakika Ekonomi


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